Граждане против коррупции на улицах Петербурга, Владивостока, Новосибирска, Екатеринбурга и других городов

26 марта по всей России проходят акции против коррупции, поводом для которых стало расследование Фонда борьбы с коррупцией о бизнесах премьер-министра Дмитрия Медведева. Акция в Москве начнется только в два часа дня, но в других городах шествия и митинги уже состоялись — и многие из них были довольно многочисленными. «Медуза» показывает, как выглядели акции в Новосибирске, Екатеринбурге, Йошкар-Оле, Иркутске, Барнауле и многих других городах.