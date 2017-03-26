Граждане против коррупции на улицах Петербурга, Владивостока, Новосибирска, Екатеринбурга и других городов
26 марта по всей России проходят акции против коррупции, поводом для которых стало расследование Фонда борьбы с коррупцией о бизнесах премьер-министра Дмитрия Медведева. Акция в Москве начнется только в два часа дня, но в других городах шествия и митинги уже состоялись — и многие из них были довольно многочисленными. «Медуза» показывает, как выглядели акции в Новосибирске, Екатеринбурге, Йошкар-Оле, Иркутске, Барнауле и многих других городах.
«Медуза» ведет онлайн акций против коррупций по всей России
Новосибирск
Какая хорошая погода в Новосибирске, сколько народу просто вышли погулять #димонответит pic.twitter.com/3h8i1twNYH— Ярость и Мультифора (@hellpad) March 26, 2017
Retweeted Щеглова Мария (@shchegla):— Владимир Заботин (@zvbaik) March 26, 2017
Новосибирск #ДимонОтветит pic.twitter.com/Nofh9myzf3 https://t.co/wgppaMdc6S
Новосибирск #ДимонОтветит pic.twitter.com/Jf53u8eMTE— Удача (@Patriarx_mihail) March 26, 2017
Иркутск
Иркутск.— ௵_Надежда (@nadezdanba) March 26, 2017
Мирно, но настойчиво.
Народу много. pic.twitter.com/TGS6EENC06
Барнаул
Вор должен сидеть в тюрьме! #ДимонОтветит в Барнауле pic.twitter.com/BrFh8Mjdtq— Ilja Kursov (@ilja_kursov) March 26, 2017
Барнаул #ДимонОтветит https://t.co/TZvG1bj0pP pic.twitter.com/sGJSlQkdcC— Малюков Михаил (@netstrannik) March 26, 2017
Томск
#ДимонОтветит в #Томск #Tomsk pic.twitter.com/SxFJEGH5dg— Паша Фишай (@zaych361) March 26, 2017
Хабаровск
Хабаровск #26марта #ДимонОтветит #ОнНамНеДимон pic.twitter.com/V3cVE7ezIQ— Anton Kazakov (@Antoha_) March 26, 2017
Khabarovsk. pic.twitter.com/IR58nsvVey— Russian Market (@russian_market) March 26, 2017
#хабаровск #димонответит респект pic.twitter.com/VLm9I1SSI3— toha_good (@good_toha) March 26, 2017
Красноярск
#ДимонОтветит #Красноярск #Навальный2018 pic.twitter.com/o0LYYDnrE6— Александр Гнатюк (@algnatyuk) March 26, 2017
#ДимонОтветит Красноярск pic.twitter.com/JyLUc5abTo— Арам Асатрян (@aramkog) March 26, 2017
В Красноярске тоже никто не пришёл #Димонответит pic.twitter.com/UZexjwPoM4— toha_good (@good_toha) March 26, 2017
Владивосток
Вот так #ДимонОтветит pic.twitter.com/2jchCqHHqL— YULIA RIGBY (@YULIAMALAKHOVA) March 26, 2017
Митинг внезапно превратился в шествие #ДимонОтветит #ОнНамНеДимон pic.twitter.com/2NlZ2VwXbJ— Startseva Anastasia (@b_pilatus) March 26, 2017
Челябинск
Челябинск #ДимонОтветит @navalny pic.twitter.com/jzENy5i7wt— Serejko (@sereje4ko) March 26, 2017
Йошкар-Ола
#Йошкар-Ола требует ответов! #димонответит pic.twitter.com/Q2B0AdvqD4— VirusNet (@VirusNick) March 26, 2017
Екатеринбург
В Екатеринбурге уже куча народу пришло на митинг! @navalny #ДимонОтветит pic.twitter.com/sHPstVAx3M— Antonov (@vioexciter) March 26, 2017
Набережная почти забита, хвост тянется до ЕЦ до сих пор #ДимонОтветит pic.twitter.com/ewQtWBqoNR— Фаст (@hebrewtwi) March 26, 2017
@navalny в #екатеринбург #опятьниктонепришел #димонответит pic.twitter.com/UqUiqZenEZ— Арсений Кочев (@arskochev) March 26, 2017
#ДимонОтветит #ekb pic.twitter.com/p2qw2NZjjS— илья [dv] (@mr_davee_rus) March 26, 2017
#ДимонОтветит pic.twitter.com/2KnBfe7vq3— Арсений Кочев (@arskochev) March 26, 2017
Омск
В Омске на антикоррупционный митинг собралось очень много людей. Около двух тысяч человек. #ДимонОтветит pic.twitter.com/p6OuBx2G9G— Алексей Колесников (@KolesnikoFF_94) March 26, 2017
В Омске так. Фото со сцены. #навальный #димонответит pic.twitter.com/oaWpTyxAd2— Яковлев Михаил (@ZaOmsk) March 26, 2017
Комсомольск-на-Амуре
#ДимонОтветит pic.twitter.com/V4eqVh3BJp— Комсомольск-на-Амуре (@kmscity) March 26, 2017
#ДимонОтветит— Комсомольск-на-Амуре (@kmscity) March 26, 2017
Организованной колонной прошли по центр улицам города с кричалками pic.twitter.com/zk3dut7qQA
Новокузнецк
Стою. #ДимонОтветит pic.twitter.com/wJqbi6URf8— Вязаный Твитер (@twitted_knitter) March 26, 2017
Тюмень
Тюмень #димонответит @navalny pic.twitter.com/x0qMcrPGCo— Jenya (@EvgenyRusskikh) March 26, 2017
Саратов
#ДимонОтветит Саратов pic.twitter.com/qpvRgjgWPc— Суханов Артем (@artemon2201) March 26, 2017
Курган
Курган. #ДимонОтветит pic.twitter.com/IghVn8ThKC— Роман (@86Tsukanov) March 26, 2017
Санкт-Петербург
Сейчас на Марсовом поле. Петербург выходит против коррупции. Много молодёжи. pic.twitter.com/5jfKhFBYMe— Вадим Суходольский (@sukhodolsky) March 26, 2017
Питер, прямо сейчас pic.twitter.com/9kDWLLm3J2— Tatiana Marshanova (@nevex_tv) March 26, 2017
2 человека задержано за плакат pic.twitter.com/jd3dA6GHm8— Dave Frenkel (@merr1k) March 26, 2017