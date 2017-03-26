истории

Граждане против коррупции на улицах Петербурга, Владивостока, Новосибирска, Екатеринбурга и других городов

Meduza
10:49, 26 марта 2017
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26 марта по всей России проходят акции против коррупции, поводом для которых стало расследование Фонда борьбы с коррупцией о бизнесах премьер-министра Дмитрия Медведева. Акция в Москве начнется только в два часа дня, но в других городах шествия и митинги уже состоялись — и многие из них были довольно многочисленными. «Медуза» показывает, как выглядели акции в Новосибирске, Екатеринбурге, Йошкар-Оле, Иркутске, Барнауле и многих других городах.

«Медуза» ведет онлайн акций против коррупций по всей России

Новосибирск

Иркутск

Барнаул

Томск

Хабаровск

Красноярск

Владивосток

Челябинск

Йошкар-Ола

Екатеринбург

Омск

Комсомольск-на-Амуре

Новокузнецк

Тюмень

Саратов

Курган

Санкт-Петербург

Митинги 26 марта