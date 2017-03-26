На акции в Петербурге задержали 130 человек

Полиция задержала 131 человека во время протестной акции в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает издание «Фонтанка».

Те из доставленных [в отделы полиции], с кем удалось связаться, сообщают, что им пока не говорят, в чем именно заключалось их правонарушение.

Участники акции в Петербурге собрались на Марсовом поле, а затем направились на Дворцовую площадь и Невский проспект. По разным оценкам, в акции приняли участие от трех до 10 тысяч человек.

26 марта акции против коррупции состоялись в десятках российских городов. Во многих случаях митинги были несогласованными. В Москве, по неофициальным данным, были задержаны более 700 человек.