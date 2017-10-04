Власти Калуги не согласовали пикет сторонников Навального. Потому что нет «объекта пикетирования» — самого Навального

Интерфакс
15:46, 4 октября 2017
Надежный источник

Городская управа Калуги не согласовала пикет сторонников политика Алексея Навального, назначенный на 7 октября. В пресс-службе калужских властей заявили, что «для пикета обязательно наличие объекта пикетирования», однако в заявленном активистами месте такого объекта нет.

В управе отметили, что объектом пикета в поддержку Навального мог бы стать сам Навальный, если бы приехал в Калугу, передает «Интерфакс» (политик сейчас находится под арестом). 

В нынешнем виде, считают в управе, мероприятие является «по форме» не пикетом, а митингом. Предусмотренные законом сроки подачи уведомления о митинге (от 15 до 10 дней до проведения) уже прошли, заявили власти Калуги.

Согласно опубликованному сторонниками Навального снимку ответа управы, уведомление на пикет было подано 3 октября. Закон о массовых мероприятиях позволяет подавать уведомление о пикете за три дня. Активисты решили обжаловать это решение.

На момент публикации новости известно об отказах согласовать пикет 7 октября и в некоторых других городах, в том числе в Воронеже, Томске и Кемерово.

4 октября оппозиционер Алексей Навальный, который находится под арестом за нарушение правил организации митинга, объявил о проведении 7 октября акции протеста в 80 российских городах, где работают штабы в его поддержку. Он призвал требовать от власти политической конкуренции и допуска себя на выборы президента России.
Власти Москвы и Санкт-Петербурга, где, по словам Навального, его сторонники 7 октября планируют устроить митинги, отказались их согласовать.
Ранее сторонники Алексея Навального, который объявил о планах в 2018 году участвовать в выборах президента РФ, дважды проводили крупные акции протеста — 26 марта и 12 июня. Во многих городах мероприятия были согласованы городскими властями. В Москве и Санкт-Петербурге на несогласованных акциях были задержаны сотни человек. На нескольких участников были заведены уголовные дела за нападения на полицейских; некоторые из них уже приговорены к реальным срокам.
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