Городская управа Калуги не согласовала пикет сторонников политика Алексея Навального, назначенный на 7 октября. В пресс-службе калужских властей заявили, что «для пикета обязательно наличие объекта пикетирования», однако в заявленном активистами месте такого объекта нет.

В управе отметили, что объектом пикета в поддержку Навального мог бы стать сам Навальный, если бы приехал в Калугу, передает «Интерфакс» (политик сейчас находится под арестом).

В нынешнем виде, считают в управе, мероприятие является «по форме» не пикетом, а митингом. Предусмотренные законом сроки подачи уведомления о митинге (от 15 до 10 дней до проведения) уже прошли, заявили власти Калуги.

Согласно опубликованному сторонниками Навального снимку ответа управы, уведомление на пикет было подано 3 октября. Закон о массовых мероприятиях позволяет подавать уведомление о пикете за три дня. Активисты решили обжаловать это решение.

На момент публикации новости известно об отказах согласовать пикет 7 октября и в некоторых других городах, в том числе в Воронеже, Томске и Кемерово.