шапито

Семь лет назад мы обзавелись лицензией на ор (и даже ОР) Перед вами топ самых абсурдных, но любимых материалов «Медузы»

Источник: Meduza

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«Медуза» — серьезное общественно-политическое издание… Но вообще-то мы обожаем баловаться, прикалываться и периодически постить кринж (и не только в день рождения). И речь не только про «Шапито», самую безумную рубрику «Медузы», а про все подряд — от тестов до репортажей и роликов с участием редакции. К семилетию издания вспоминаем материалы, которые никто, абсолютно никто не просил нас писать. А мы все равно взяли и сделали!