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«Медуза», я с тобой
шапито

Семь лет назад мы обзавелись лицензией на ор (и даже ОР) Перед вами топ самых абсурдных, но любимых материалов «Медузы»

Источник: Meduza

«Медуза» — серьезное общественно-политическое издание… Но вообще-то мы обожаем баловаться, прикалываться и периодически постить кринж (и не только в день рождения). И речь не только про «Шапито», самую безумную рубрику «Медузы», а про все подряд — от тестов до репортажей и роликов с участием редакции. К семилетию издания вспоминаем материалы, которые никто, абсолютно никто не просил нас писать. А мы все равно взяли и сделали!

Начнем с очевидного: самые абсурдные шапито

Ну тут без спойлеров. Смотреть до конца!

👀

Смотреть до конца

👀

Смотреть до конца

Да, мы звонили экспертам и узнавали, нужно ли ходить с сосисками в карманах

🐕

Вижу мем: поисковые собаки быстрее находят под завалами тех, у кого есть с собой еда. Это правда? Надо набить карманы сосисками? 🐕

🐕

Вижу мем: поисковые собаки быстрее находят под завалами тех, у кого есть с собой еда. Это правда? Надо набить карманы сосисками? 🐕

Гендер или тендер? Разобраться было непросто (не нам, чиновникам)

🤷

Тендерные признаки или гендерные торги? Объясняем разницу на Бендерах «Медуза» обнаружила, что чиновники путают слова «тендер» и «гендер»

🤷

Тендерные признаки или гендерные торги? Объясняем разницу на Бендерах «Медуза» обнаружила, что чиновники путают слова «тендер» и «гендер»

Классика! С тех пор «Медуза» сама стала орать по поводу и без (капс, наш капс)

🦌

Милый олененок ЗАОРАЛ

🦌

Милый олененок ЗАОРАЛ

А когда-то мы со всей серьезностью фактчекали мемы…

🥚

Вижу мем про «девяток» яиц вместо десятка. Неужели цены так выросли, что приходится уменьшать упаковку?

🥚

Вижу мем про «девяток» яиц вместо десятка. Неужели цены так выросли, что приходится уменьшать упаковку?

Прямые линии Путина — всегда испытание для психики редакции. Но было и смешное

📺

Путин несколько раз поздоровался с телевизором (и попытался с ним поговорить) на прямой линии 📺 Ему объясняли, что диалога не выйдет, но президент не сдавался

📺

Путин несколько раз поздоровался с телевизором (и попытался с ним поговорить) на прямой линии 📺 Ему объясняли, что диалога не выйдет, но президент не сдавался

А вот тут нам было совсем не до смеха, нервы уже сдавали!!

🚬

Редакция «Медузы» плачет и курит 😔 Нас завалили сообщениями о контейнеровозе, на борту которого написано Evergreen. Хотя он «Эвер Гивен»!!

🚬

Редакция «Медузы» плачет и курит 😔 Нас завалили сообщениями о контейнеровозе, на борту которого написано Evergreen. Хотя он «Эвер Гивен»!!

Редакции хотелось рычать. Вот так

Meduza

Закончим с шапито ЛЮБИМЫМ роликом нашего видеоредактора

Meduza

«Разбору» иногда тоже становится скучно. И тогда появляется великое

Андрюха??? Ну ты где?..

🔎

Где Андрюха?

8 карточек

Наша любимая карточка: как доставить кошкам максимум удовольствия (все еще самый насущный вопрос)

🐈

Как гладить кошку?

6 карточек

Иногда редакторы разбора встают по утрам, смотрят в зеркало и спрашивают: а что, если утка утонет?

🦆

Может ли утка утонуть?

6 карточек

Иногда мы показываем наши лица. И до добра обычно это не доводит!

Признаемся: мы ничего не знаем, вот совсем

Meduza

Выясняем: мы не в силах нарисовать даже сосиску

Meduza

Поем: Цоя и только Цоя

Meduza

Читаем: комментарии, из которых узнаем о себе много нового

Meduza

Переводим: с нормального на чиновничий

Meduza

Насмотрелись? Ладно, сейчас добьем вас тестами!

Первым делом предлагаем взглянуть на попки корги. Или хомяков?

🐹

Мы тут выяснили, что попки корги и хомячков похожи… В общем, тест, который заставит отвлечься от коронавируса и других печальных новостей

🐹

Мы тут выяснили, что попки корги и хомячков похожи… В общем, тест, который заставит отвлечься от коронавируса и других печальных новостей

Включите звук: редакция «Медузы» кряхтит в попытках изобразить любимых птиц

🐦

Кряква или редактор «Медузы»? Зарянка или зяблик? Угадайте по пению Тест — в защиту птиц

🐦

Кряква или редактор «Медузы»? Зарянка или зяблик? Угадайте по пению Тест — в защиту птиц

Тест про Моргенштерна. Ни слова более!

👴🏻

Прокуратура потребовала запретить песню Моргенштерна «Я съел деда». У нас к вам только один вопрос (Теперь читатели «Медузы» видели все)

👴🏻

Прокуратура потребовала запретить песню Моргенштерна «Я съел деда». У нас к вам только один вопрос (Теперь читатели «Медузы» видели все)

А этот тест про коронавирус мы делали с надеждой, что скоро все закончится. Ха :(

👑

Коронавирус-коронавирус… Что-что? Короны?.. Короны! Вот тест о них — от «Сибирской» до короны Карла Великого. Да, мы совсем уже

👑

Коронавирус-коронавирус… Что-что? Короны?.. Короны! Вот тест о них — от «Сибирской» до короны Карла Великого. Да, мы совсем уже

Мы выяснили, где Андрюха. А вы-то где?

🇿🇼

Россия или Зимбабве? Проверим, в какой стране мы живем! Тест «Медузы»

🇿🇼

Россия или Зимбабве? Проверим, в какой стране мы живем! Тест «Медузы»

Дорогие братья, а также БРАТЬЯ. Обнимаем вас

🤗

БРАТ или не брат? Сделайте выбор за Рамзана Кадырова Игра, основанная на постах главы Чечни в соцсетях

🤗

БРАТ или не брат? Сделайте выбор за Рамзана Кадырова Игра, основанная на постах главы Чечни в соцсетях

А еще мы писали репортажи, в которые невозможно поверить (еще труднее понять)

Мы сходили на суд по отмене запрета песен «Кровостока». Ох, не зря!

🧟

Полутруп, ваша честь! Суд отменил запрет песен группы «Кровосток». Репортаж Андрея Козенко

🧟

Полутруп, ваша честь! Суд отменил запрет песен группы «Кровосток». Репортаж Андрея Козенко

А закончим романтикой — лав-стори без хэппи-энда

❤️

Он любил, а она отказала В начале 1980-х всю Одессу покрыли надписи «Клара Будиловская — проститутка». Полина Еременко выяснила, что это было

❤️

Он любил, а она отказала В начале 1980-х всю Одессу покрыли надписи «Клара Будиловская — проститутка». Полина Еременко выяснила, что это было

Мы не сдаемся Потому что вы с нами

«Медуза», я с тобой

Редакция «Медузы»

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