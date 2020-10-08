На самом деле видео старое, вернее, с выдержкой. Участник группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов, он же «сын Орбакайте» и «внук Пугачевой», выложил этот ролик еще в сентябре 2018-го. Но, как нам показалось, за прошедшие два года ничего лучше так и не сняли. Даже сюжетные повороты в фильмах Кристофера Нолана удивляют не так сильно, как концовка видео с Апполоновым. К слову, Максим Галкин тоже рекомендует к просмотру этот шедевр: два года назад он опубликовал это видео у себя в инстаграме с подписью «Смотреть до конца». Полностью с ним согласны.

О ролике с Апполоновым вновь заговорили в октябре 2020 года. Судя по комментариям к твиту, который вставлен в начале этого шапито, многие увидели встречу с «внуком Пугачевой» впервые. Мы, признаться, тоже. Так что спасибо за такое напоминание!