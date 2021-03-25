Редакция «Медузы» плачет и курит 😔 Нас завалили сообщениями о контейнеровозе, на борту которого написано Evergreen. Хотя он «Эвер Гивен»!!

AFP / Scanpix / LETA

24 марта «Медуза» выпустила материал об огромном контейнеровозе «Эвер Гивен», заблокировавшем Суэцкий канал. Ох зря! Ведь читатели посмотрели на фотографии, увидели на борту судна надпись Evergreen и решили, что «Медуза» все перепутала. И, как это обычно бывает, редакции тут же сообщили о допущенной ошибке — одни через сайт и электронную почту, а другие в соцсетях.

В итоге к утру следующего дня рабочий Slack «Медузы», куда попадают сообщения об опечатках, был завален десятками однотипных сообщений об ошибке в названии контейнеровоза. Мы поплакали, покурили и решили восстановить справедливость: никакой ошибки в нашем тексте нет. Но вот что бывает, когда компания дает своим судам созвучные названия. А потом указывает на борту название самой компании, а не название судов…

Да-да, вы все правильно поняли: судно называется «Эвер Гивен». Evergreen Marine — название судовой компании. Evergreen — ее сокращенный вариант. И именно он огромными буквами, белым по зеленому указан на контейнеровозе «Эвер Гивен». Надпись «Эвер Гивен» на нем тоже есть. Но совсем не такая заметная. При этом у компании есть и другие суда с похожими названиями: «Эвер Грит», «Эвер Грейд», «Эвер Гудз», «Эвер Голден», «Эвер Глори» и так далее. И знаете что? Если верить фотографиям, на всех этих контейнеровозах есть надпись Evergreen!!

Словом, запутаться проще простого. Процитируем избранные сообщения дорогих читателей:

«Грин, а не гивен. Глаза разуйте, прихвостни Сороса!»

«Evergreen (Эвергрин). Вы на свои фото смотрели?»

«Але, ребята, сколько будете ошибаться? Позорище уже какое-то»

Впрочем, некоторые читатели все же увидели название компании и догадались, что на судне указано именно оно, после чего извинились и отозвали претензии. Спасибо вам! Плакать и курить при виде таких сообщений было немного приятнее.

За аналогичную «ошибку» досталось и главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину. Он опубликовал снимок «Эвер Гивен» у себя в соцсетях с указанием правильного названия.

Конечно, в комментариях Рогозину объяснили, что все не так: «[Контейнеровоз] называется EVERGREEN». К счастью для Рогозина, комментарий такой всего один.

К середине дня 25 марта ситуация окончательно вышла из-под контроля. Дело в том, что фотографии вставшего на мель «Эвер Гивен» превратили в мемы.

«Напряжение растет — из-за новой попытки поднять корабль»

«Ситуация быстро обострилась…»

Надпись слева: «$43,75 в день» Надпись справа: «Расходы на аренду, счета, еду, одежду, лекарства, транспорт»

Надпись слева: «Дофамин от публикации интересного контента» Надпись справа: «Прокрастинация»

Появление сотен мемов привело к тому, что еще больше людей заинтересовалось историей злосчастного контейнеровоза — соответственно, увеличилось и количество тех, кто погуглил его и перешел на нашу статью. А потом решил написать сотое сообщение о том, что никакой это не «Эвер Гивен», а «Эвергрин», очевидно же!

Разрешите немного проораться. А. А-а. А-а-а-а-а-а!!!

На всякий случай: отметим, что ситуация, при всей ее абсурдности, не слишком веселая. Суэцкий канал соединяет Красное и Средиземное моря. Это один из важнейших торговых путей в мире. За день через него проходят около 50 судов. При этом — один из крупнейших контейнеровозов в мире. На то, чтобы сдвинуть его с места, могут уйти дни и даже недели. И то «Эвер Гивен» сперва придется разгрузить.

Пока Суэцкий канал закрыт, перевозчикам придется либо ждать открытия канала, либо идти в обход Африки, что приведет к существенной задержке транзита, а также дефициту и подорожанию некоторых товаров.

Как это было

Один из самых больших контейнеровозов в мире заблокировал Суэцкий канал. Чтобы освободить его, может понадобиться несколько дней

Как это было

Один из самых больших контейнеровозов в мире заблокировал Суэцкий канал. Чтобы освободить его, может понадобиться несколько дней

Максим Иванов