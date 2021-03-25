Редакция «Медузы» плачет и курит 😔 Нас завалили сообщениями о контейнеровозе, на борту которого написано Evergreen. Хотя он «Эвер Гивен»!!
24 марта «Медуза» выпустила материал об огромном контейнеровозе «Эвер Гивен», заблокировавшем Суэцкий канал. Ох зря! Ведь читатели посмотрели на фотографии, увидели на борту судна надпись Evergreen и решили, что «Медуза» все перепутала. И, как это обычно бывает, редакции тут же сообщили о допущенной ошибке — одни через сайт и электронную почту, а другие в соцсетях.
В итоге к утру следующего дня рабочий Slack «Медузы», куда попадают сообщения об опечатках, был завален десятками однотипных сообщений об ошибке в названии контейнеровоза. Мы поплакали, покурили и решили восстановить справедливость: никакой ошибки в нашем тексте нет. Но вот что бывает, когда компания дает своим судам созвучные названия. А потом указывает на борту название самой компании, а не название судов…
Да-да, вы все правильно поняли: судно называется «Эвер Гивен». Evergreen Marine — название судовой компании. Evergreen — ее сокращенный вариант. И именно он огромными буквами, белым по зеленому указан на контейнеровозе «Эвер Гивен». Надпись «Эвер Гивен» на нем тоже есть. Но совсем не такая заметная. При этом у компании есть и другие суда с похожими названиями: «Эвер Грит», «Эвер Грейд», «Эвер Гудз», «Эвер Голден», «Эвер Глори» и так далее. И знаете что? Если верить фотографиям, на всех этих контейнеровозах есть надпись Evergreen!!
Словом, запутаться проще простого. Процитируем избранные сообщения дорогих читателей:
- «Грин, а не гивен. Глаза разуйте, прихвостни Сороса!»
- «Evergreen (Эвергрин). Вы на свои фото смотрели?»
- «Але, ребята, сколько будете ошибаться? Позорище уже какое-то»
Впрочем, некоторые читатели все же увидели название компании и догадались, что на судне указано именно оно, после чего извинились и отозвали претензии. Спасибо вам! Плакать и курить при виде таких сообщений было немного приятнее.
За аналогичную «ошибку» досталось и главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину. Он опубликовал снимок «Эвер Гивен» у себя в соцсетях с указанием правильного названия.
Конечно, в комментариях Рогозину объяснили, что все не так: «[Контейнеровоз] называется EVERGREEN». К счастью для Рогозина, комментарий такой всего один.
К середине дня 25 марта ситуация окончательно вышла из-под контроля. Дело в том, что фотографии вставшего на мель «Эвер Гивен» превратили в мемы.
Появление сотен мемов привело к тому, что еще больше людей заинтересовалось историей злосчастного контейнеровоза — соответственно, увеличилось и количество тех, кто погуглил его и перешел на нашу статью. А потом решил написать сотое сообщение о том, что никакой это не «Эвер Гивен», а «Эвергрин», очевидно же!
Разрешите немного проораться. А. А-а. А-а-а-а-а-а!!!
На всякий случай: отметим, что ситуация, при всей ее абсурдности, не слишком веселая. Суэцкий канал соединяет Красное и Средиземное моря. Это один из важнейших торговых путей в мире. За день через него проходят около 50 судов. При этом Evergreen — один из крупнейших контейнеровозов в мире. На то, чтобы сдвинуть его с места, могут уйти дни и даже недели. И то «Эвер Гивен» сперва придется разгрузить.
Пока Суэцкий канал закрыт, перевозчикам придется либо ждать открытия канала, либо идти в обход Африки, что приведет к существенной задержке транзита, а также дефициту и подорожанию некоторых товаров.