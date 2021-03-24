Один из самых больших контейнеровозов в мире заблокировал Суэцкий канал. Чтобы освободить его, может понадобиться несколько дней

Planet Labs Inc. / AP / Scanpix / LETA

Утром 23 марта контейнеровоз «Эвер Гивен», принадлежащий компании Evergreen Marine, сел на мель, проходя через Суэцкий канал — один из важнейших торговых путей в мире, соединяющий Красное и Средиземное моря.

«Эвер Гивен», который следовал из Китая в Нидерланды, имеет длину 400 метров (это примерно как длина четырех футбольных полей), ширину 59 метров и может перевозить более 20 тысяч грузовых контейнеров. Это делает его одним из самых больших контейнеровозов в мире.

Suez Canal Authority / AP / Scanpix / LETA

«Эвер Гивен» сел на мель, потеряв управление из-за сильного ветра и песчаной бури, сообщили компания-оператор судна и администрация Суэцкого канала. Члены экипажа не пострадали. Судно пытаются сдвинуть с помощью восьми буксиров, но пока безуспешно. Возможно, для этого потребуется разгружать контейнеровоз и удалить большой объем песка вокруг его днища, что займет несколько дней.

Suez Canal Authority / AFP / Scanpix / LETA

Из-за того, что «Эвер Гивен» заблокировал проход по Суэцкому каналу, с двух сторон от контейнеровоза сформировались очереди из судов, ожидающих возможности продолжить движение. Bloomberg сообщал, что в пробке оказались более 100 судов. Администрация канала открыла для них проход по дополнительному руслу, однако пока неизвестно, насколько это уменьшит затор.

Александр Валеев

Ранее суда уже неоднократно садились на мель, проходя через Суэцкий канал, и блокировали движение по нему. В результате одной из самых длительных задержек в 2004 году проход по каналу был закрыт на три дня.

При этом сейчас канал впервые перекрыло настолько большое судно как «Эвер Гивен», заявил BBC News американский морской историк Сэл Меркольяно.

В 2020 году через Суэцкий канал прошли почти 19 тысяч судов, или в среднем более 50 судов за день. Длительная блокировка канала приведет к тому, что судам придется изменить маршрут, что затянет сроки доставки грузов, приведет к дополнительным транспортным расходам и нехватке свободных контейнеров и контейнеровозов, считают эксперты.

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Ольга Корелина