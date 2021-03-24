Севший на мель контейнеровоз перекрыл движение по Суэцкому каналу. В пробке стоят более 100 судов

Контейнеровоз длиной 400 метров и шириной 59 метров, направлявшийся из Китая в Нидерланды, заблокировал движение по Суэцкому каналу, сообщает Bloomberg.

23 марта, проходя канал, контейнеровоз сел на мель. Это произошло, потому что судно отклонилось от курса из-за сильного ветра, заявила тайваньская компания Evergreen Marine, которая зафрахтовала контейнеровоз.

Чтобы снять контейнеровоз с мели, может потребоваться несколько дней. Из-за происшествия уже сформировалась очередь из более чем 100 судов, которые ожидают возможности пройти Суэцкий канал.

На этом видео видна очередь из судов Александр Валеев

Суэцкий канал — судоходный канал в Египте длиной 193 километра, соединяющий Средиземное и Красное моря. Это один из важнейших торговых путей в мире, через него проходит около 10% международной торговли.

В 2020 году через канал прошли почти 19 тысяч судов; это принесло Египту около 5,6 миллиарда долларов.

Ранее суда уже неоднократно случайно садились на мель, проходя Суэцкий канал. В результате одной из самых длительных задержек в 2004 году канал был заблокирован три дня.