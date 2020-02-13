игры

Коронавирус-коронавирус… Что-что? Короны?.. Короны! Вот тест о них — от «Сибирской» до короны Карла Великого. Да, мы совсем уже

Чем больше новостей пишут про коронавирусную инфекцию, тем больше про это шуток. Иногда они переходят границы: кто-то шутит, что коронавирус связан с пивом, а по первому в прайм-тайм рассказывают, что коронавирус связан с Трампом, потому что он раздавал короны на «Мисс Вселенная». Пора поставить точку в это абсурдном треде. Ставим!

Пройти тест

Фото в анонсе: I-Images / ZUMA Press / Scanpix / LETA