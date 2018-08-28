БРАТ или не брат? Сделайте выбор за Рамзана Кадырова Игра, основанная на постах главы Чечни в соцсетях

Глава Чечни Рамзан Кадыров очень любит поздравлять чиновников, звезд спорта и артистов с днем рождения на своей странице в ВК. Поздравления похожи друг на друга, но у некоторых есть одно важное отличие. Кого-то глава Чеченской республики называет БРАТОМ, а кого-то нет. Попробуйте понять логику Рамзана Кадырова с помощью простой игры: свайп влево — БРАТ, свайп вправо — не брат. Погнали, БРАТ.