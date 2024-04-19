Их разыскивает полиция Кого за последние месяцы российские власти объявили в розыск. В списке — писатели, фемактивистки и премьер-министр Эстонии
Российские власти в последние месяцы все чаще преследуют известных людей, которые находятся за рубежом и выступают против войны. На них составляют административные протоколы (в основном, по статье о «дискредитации» армии; причем поводом для этого могут стать фактически любые высказывания с критикой официальной позиции РФ) и заочно заводят уголовные дела. Чем дальше, тем чаще таких людей объявляют в розыск — зачастую их карточки оказываются в базе МВД даже до того, как официально становится известно об уголовных делах. Вот только несколько примеров, кого российская полиция разыскивает в 2024 году.
Кая Каллас
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас с начала войны среди всех европейских лидеров занимает одну из наиболее жестких позиций по отношению к России (при этом в 2023 году стало известно, что ее муж продолжает вести бизнес с российскими компаниями; оппозиция требовала от Каллас уйти в отставку, но ей удалось удержаться на посту).
Как выяснила «Медиазона», изучившая базу розыска МВД, в ней вместе с Каллас отказались десятки европейских политиков, по большей части, из стран Балтии. Официально о причинах розыска Каллас или наличии в отношении ее уголовного дела не сообщалось. Позже государственное агентство ТАСС, ссылаясь на «источники в правоохранительных органах», сообщило, что премьер Эстонии находится в розыске по делу об уничтожении и повреждении памятников советским воинам.
В марте стало известно, что МИД РФ запретил Каллас вместе с десятками других балтийских политиков въезд на территорию России из-за «враждебной политики государств Прибалтики в отношении России», «варварской кампании по массовому сносу памятников советским воинам-освободителям».
Борис Акунин
Писателя Бориса Акунина объявили в розыск в январе 2024 года. За несколько недель до этого на него завели уголовное дело по статьям о «фейках» об армии и публичном оправдании терроризма.
Дело против Акунина было возбуждено после того, как прокремлевские пранкеры Вован и Лексус позвонили ему под видом представителей властей Украины. В разговоре с ними, комментируя удары ВСУ по российским территориям, писатель сказал: «У меня кровью сердце обливается, но я абсолютно понимаю, что… А как иначе?»
Вскоре после этих высказываний Акунина также объявили «иноагентом» и внесли в реестр «террористов и экстремистов» Росфинмониторинга. В феврале 2024 года писатель сообщил, что власти РФ арестовали счет его жены за «совместную преступную деятельность».
Михаил Зыгарь
Карточка о розыске писателя и журналиста Михаила Зыгаря появилась в базе МВД в начале апреля.
Официально о претензиях властей к Зыгарю на тот момент не сообщалось. Однако в середине марта Shot писал, что против писателя было возбуждено уголовное дело по статье о «повторной дискредитации» армии. Как утверждал телеграм-канал, поводом стал пост Михаила Зыгаря в инстаграме про преступления российских солдат в Буче.
16 апреля стало известно, что Басманный суд заочно арестовал Зыгаря. Согласно карточке на сайте суда, в отношении него расследуется дело о распространении «фейков» о российской армии по мотивам политической или идеологической ненависти (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ).
Когда Зыгарь, по версии российских властей, совершил первую «дискредитацию» армии (уголовное дело заводят, только если «нарушение» совершается второй раз), неясно. В марте стало известно, что на него действительно составляли административный протокол о «дискредитации», однако Псковский городской суд, куда поступили материалы дела, отказался его рассматривать.
Дарья Серенко
Фемактивистка и писательница Дарья Серенко после начала войны стала одной из основательниц движения «Феминистское антивоенное сопротивление», которое распространяет информацию об антивоенных инициативах и акциях.
В 2023 году Серенко объявили «иностранным агентом», после чего на нее составили три протокола по административной статье о неисполнении обязанностей «иноагента» из-за отсутствия плашки в ее постах в соцсетях.
Карточка розыска Серенко появилась в базе МВД в середине апреля. Незадолго до этого она заявила, что намеревается выдвинуть свою кандидатуру на выборах в Мосгордуму. Это произошло в рамках специальной кампании, участники которой (все они — «иностранные агенты») баллотируются на выборах, чтобы показать антивоенно настроенным россиянам наличие альтернатив системным политикам.
По какой статье на Серенко заведено дело, в рамках которого ее разыскивают, официально не сообщалось. Основанием для возбуждения дела в ее случае могли стать административные протоколы о неисполнении обязанностей «иноагента»: после второго такого протокола в течение года правоохранительные органы могут начать уголовное преследование.
Залина Маршенкулова
Залина Маршенкулова — феминистка и создательница сайта абсурдных новостей Breaking Mad. О ее розыске стало известно в середине апреля. После того, как журналисты обнаружили ее карточку на сайте МВД, в Следственном комитете подтвердили, что на нее заведено дело по статье об «оправдании терроризма».
В СК отметили, что поводом для возбуждения дела стали посты Маршенкуловой в телеграме, но не уточнили, какие именно. Телеграм-каналы Baza и Shot писали, что речь идет про материалы об убийстве «военкора» Владлена Татарского, которое российское следствие квалифицировало как теракт.
Сама Маршенкулова позже сообщила, что дело возбудили из-за поста, в котором говорилось: «Я не считаю, что нужно лицемерно сочувствовать смерти людоеда, агрессора, бывшего грабителя, который поддержал убийства в ничего не сделавшей никому Украине».
Евгений Савин
Евгений Савин — бывший футболист, выступавший в Российской премьер-лиге, который после завершения карьеры стал известным спортивным журналистом и блогером. У его ютьюб-канала «Красава» более миллиона подписчиков.
В апреле 2022 года Савин опубликовал на своем канале выпуск, посвященный войне, в котором приняли участие украинские футболисты и беженцы — уже на следующий день его футбольному клубу «Красава» запретили тренироваться на базе в Красногорске. Вскоре Савин покинул Россию.
В феврале 2023 года Савина оштрафовали за «дискредитацию» армии, а в сентябре стало известно, что на него завели уголовное дело о «повторной дискредитации» вооруженных сил. В марте 2024 года Савина заочно арестовали.
Тревор Рид
Гражданин США Тревор Рид в 2019 году, приехав в Россию по туристической визе, после пьяной ссоры с двумя девушками в Москве оказал сопротивление полицейским при задержании. Его обвинили в применении насилия в отношении представителей власти и годом спустя приговорили к девяти годам колонии.
В 2022 году Рида обменяли на россиянина Константина Ярошенко, который отбывал в США 20-летний срок по обвинению в наркоторговле. Вскоре американец завербовался на войну в Украину, в июле 2023 года Госдепартамент США подтвердил, что Рид получил ранение в бою. Официальный Вашингтон при этом посетовал, что решение Рида воевать может усложнить процесс обмена с Москвой другими заключенными.
Об объявлении Рида в розыск в России стало известно в конце января 2024 года. О том, по какой статье в отношении него возбуждено уголовное дело, до сих пор официально не сообщалось.
Фото на обложке: Юрий Кочетков / EPA / Scanpix / LETA; портреты: страница Евгения Савина в Instagram, Patrick Semansky / AP / Scanpix / LETA, пресс-служба правительства Украины, David Levenson / Getty Images, страница Михаила Зыгаря в Instagram, страница Залины Маршенкуловой в Instagram, страница Дарьи Серенко в Instagram