Кая Каллас

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас с начала войны среди всех европейских лидеров занимает одну из наиболее жестких позиций по отношению к России (при этом в 2023 году стало известно, что ее муж продолжает вести бизнес с российскими компаниями; оппозиция требовала от Каллас уйти в отставку, но ей удалось удержаться на посту).

Как выяснила «Медиазона», изучившая базу розыска МВД, в ней вместе с Каллас отказались десятки европейских политиков, по большей части, из стран Балтии. Официально о причинах розыска Каллас или наличии в отношении ее уголовного дела не сообщалось. Позже государственное агентство ТАСС, ссылаясь на «источники в правоохранительных органах», сообщило, что премьер Эстонии находится в розыске по делу об уничтожении и повреждении памятников советским воинам.

В марте стало известно, что МИД РФ запретил Каллас вместе с десятками других балтийских политиков въезд на территорию России из-за «враждебной политики государств Прибалтики в отношении России», «варварской кампании по массовому сносу памятников советским воинам-освободителям».