Против феминистки Залины Маршенкуловой возбудили дело об «оправдании терроризма»

В отношении журналистки и феминистки Залины Маршенкуловой возбудили уголовное дело по статье об «оправдании терроризма», сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. Первым об этом сообщил телеграм-канал Astra.

Следственный комитет в Москве, по данным Astra, возбудил дело по части 2 статьи 205.2 УК в апреле. Источник РИА Новости рассказал, что дело завели из-за постов Маршенкуловой в ее телеграм-канале «Женская власть». Речь идет об одной из записей, в которой говорилось об убийстве российского «военкора» Владлена Татарского.

Маршенкулова сообщила, что находится на связи с адвокатами. «Они пока дела не видели», — написала журналистка в телеграм-канале. «Конечно я не удивлена, хотя удивляться тому, что они теперь всех несогласных с войной причесывают под „оправдание терроризма“ — нужно не переставать. Удивляйтесь! Это абсолютный сюр и беспредел», — заявила Маршенкулова.

Маршенкулова находится за пределами России. В базе розыска МВД РФ нет данных о ней.

Российский «военкор» Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) погиб 2 апреля 2023 года при взрыве бомбы, произошедшем во время его «творческого вечера» в Петербурге. Дарья Трепова, которая вручила «военкору» статуэтку, начиненную взрывчаткой, приговорена по делу о «теракте» к 27 годам лишения свободы.

Залина Маршенкулова в 2019 году стала одним из лиц феминистской рекламы производителя спортивных товаров Reebok. Журналистка снялась для постера с придуманным ею лозунгом «Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо». Через несколько часов после публикации фотографию удалили из инстаграма Reebok.

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