Американец Тревор Рид, обменянный в прошлом году на летчика Константина Ярошенко, получил ранение на войне в Украине

Американец Тревор Рид, обменянный из российской тюрьмы на летчика Константина Ярошенко, получил ранение в бою в Украине. Эту информацию подтвердил Госдепартамент США, передает CNN.

«Я выражусь предельно ясно: Рид не занимался какой-либо деятельностью от имени правительства США. Американское правительство предупреждало граждан США о необходимости воздержаться от поездок в Украину, не говоря уже об участии в боевых действиях», — заявил телеканалу представитель Госдепа.

Источник CNN также сообщил, что Рид был транспортирован с поля боя в госпиталь в Киеве, а затем направлен в Германию.

Тяжесть полученного Ридом ранения и обстоятельства произошедшего неясны.

Тревор Рид, находившийся в России по туристической визе, в августе 2019 года после ссоры с двумя девушками в Москве оказал сопротивление полицейским при задержании. Его обвинили в применении насилия в отношении представителей власти, и в 2020 году суд приговорил его к девяти годам колонии. Рид не признал вины и говорил, что не помнит произошедшего, так как был пьян.

В апреле 2022 года Рида обменяли на россиянина Константина Ярошенко, который отбывал в США 20-летний срок по обвинению в планировании и подготовке транспортировки крупной партии наркотиков.