«Теперь под ударом и семьи». Борис Акунин сообщил об аресте российского счета его жены «за совместную преступную деятельность»

Писатель Борис Акунин, на которого в РФ завели дело о распространении «фейков» об армии и о публичном оправдании терроризма, сообщил, что российский счет его жены арестован.

Об аресте за «совместную преступную деятельность» счета жены писателя, на котором якобы было около 6 миллионов рублей, ранее написали телеграм-каналы, связанные с российскими властями. Акунин подтвердил арест счета, но указал, что на нем находилась значительно меньшая сумма.

На этот счет его жена получала пенсию, написал Акунин в своем телеграм-канале, — около 12 тысяч рублей в месяц. Фигурирующие в сообщениях «миллионы рублей», указал он, появились из-за схемы, которую применяют в России, когда счет блокируется из-за огромного долга.

Все это было бы наплевать, подавитесь вашей пенсией, но дело не в ней и не в моей жене. Эту чепуху таким залпом запустили неслучайно. Российские хватательные органы выходят на новый этап: берутся за членов семей. И коснется это, по-видимому, очень многих.

Акунин призвал находящуюся в эмиграции «дорогую пятую колонну» не отпускать в Россию жен, мужей и детей, «даже если они не имеют никакого отношения к вашей „преступной деятельности“».

«Не давайте бандитам заложников. Учтите: правила войны поменялись. Теперь под ударом и семьи», — подчеркнул он.

Борис Акунин, много лет живущий за пределами России, публично выступил против вторжения войск РФ в Украину. В декабре 2023 года в отношении писателя возбудили уголовное дело, Акунина внесли в список террористов и экстремистов, а также объявили «иностранным агентом». В начале февраля Басманный суд Москвы заочно арестовал писателя.

На фоне уголовного преследования издательство АСТ прекратило публикацию книг Акунина, а крупные книжные магазины приостановили продажи его произведений.

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