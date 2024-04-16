Басманный суд заочно арестовал Михаила Зыгаря

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство о заочном аресте писателя и журналиста Михаила Зыгаря. Внимание на это обратила «Медиазона».

Согласно карточке на сайте суда, в отношении Зыгаря расследуется уголовное дело о распространении «фейков» о российской армии по мотивам политической или идеологической ненависти (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК, предполагает максимальное наказание до десяти лет лишения свободы).

Об уголовном деле против Зыгаря в середине марта сообщали источники российских пропагандистских СМИ. В начале апреля российское МВД объявило писателя в розыск.

Михаил Зыгарь находится за пределами России. В октябре 2022 года Минюст РФ объявил писателя «иностранным агентом». Зыгарь пытался оспорить этот статус, но в марте 2024 года Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск. Примерно в это же время полицейские пытались оштрафовать Зыгаря по административному протоколу о «дискредитации» армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП), однако Псковский городской суд отказался рассматривать дело, писала «Медиазона».

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Читайте на «Медузе»

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