МИД РФ запретил премьеру Эстонии Кае Каллас въезжать в Россию. МВД ранее объявило ее в розыск на территории страны

Премьер-министру Эстонии Кае Каллас, премьер-министру Латвии Эвике Силине и ряду других высокопоставленных чиновников стран Балтии запретили въезд в РФ. Об этом сообщил МИД России.

В ведомстве заявили, что всего в последнее время в черный список были включены 347 граждан Эстонии, Латвии и Литвы. Среди причин этого названы «враждебная политика государств Прибалтики в отношении России», «варварская кампания по массовому сносу памятников советским воинам-освободителям» и «преступная линия на накачивание киевского режима вооружениями».

МИД России обычно не сообщает имена людей, которым запрещен въезд, однако на этот раз ведомство опубликовало имена 23 из 347 человек, включенных в черные списки. Помимо Каллас и Силини, там оказались, в частности, министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы Маргус Цахкна, Кришьянис Кариньш и Габриэлюс Ландсбергис, а также бывшие президенты Латвии и Эстонии Вайра-Вике Фрейберга и Керсти Кальюлайд.

В феврале стало известно, что МВД России объявило Каю Каллас в розыск на территории РФ. Что произошло бы в гипотетическом случае, если бы Каллас решила въехать в Россию — ей бы отказали во въезде или задержали бы, — неясно.

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