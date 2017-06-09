Чем заняться в длинные выходные: 54 совета сотрудников «Медузы»

После того как великий экспериментальный роман Мелвилла «Моби Дик» провалился, писатель решил поправить свои дела (в том числе финансовые) и написал книгу, которая, как он надеялся, скандальностью фабулы привлечет внимание читателя. Все оказалось еще хуже — даже первый тираж не был раскуплен. Почти на сто пятьдесят лет о книге забыли — для того чтобы, как водится, в конце ХХ века откопать ее и восхититься. «Пьер, или Двусмысленности» — история про молодого человека из хорошей семьи, которому не повезло влюбиться в собственную сводную сестру и оказаться в эпицентре колоссального скандала с убийством, адюльтером, лишением наследства, фиктивным браком, инцестом и, конечно же, литературным фиаско . Читать его придется медленно и вдумчиво, периодически закладывая петли и возвращаясь к началу.