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Чем заняться в длинные выходные: 54 совета сотрудников «Медузы»
В России наступают длинные выходные, и не все придумали, как их с толком провести. Сотрудники «Медузы» (в том числе дизайнеры, программисты и редакторы «Атласов») составили список советов для тех, кто не знает, чем заняться в течение следующих трех дней.
Поспите днем. Обязательно!
Принято считать, что днем спят только дети, однако давно стоит признать: вы очень-очень хотите спать, вы не высыпаетесь. Вы выживаете в будние только благодаря силе воли, чувствам вины и ответственности. Попробуйте поспать днем! Например, сразу после завтрака. И вы не поверите, что произойдет потом. Вы проснетесь еще через час-два, но совершенно другим человеком.
Главное, заснуть так, чтобы не просыпаться в темноте — от этого может испортиться настроение.
Сгоняйте в кругосветное путешествие
Конечно, денег придется потратить немало, но технически вполне можно успеть (если есть необходимые визы). Надо лишь правильно проложить маршрут и подобрать подходящие рейсы. Если вы стартуете из Москвы, то удобными остановками будут Нью-Йорк или Лос-Анджелес, затем Гонолулу на Гавайских островах и под конец — Сеул или Пекин. В сумме в самолетах и аэропортах придется провести около двух суток. Сколько заложить на прогулку в Центральном парке, серфинг и осмотр Великой Китайской стены — решайте сами. В любом случае это будут самые безумные выходные в вашей жизни: чудовищный джетлаг и куча сумбурных впечатлений гарантированы.
Встаньте на доску
Для начала выберите, на чем кататься: привычный скейтборд с маленькими колесами и симметричной декой больше подходит для трюков, на изучение которых уйдет не один год; лонгборд идеален для катания по широким тротуарам и велодорожкам, но стоит прилично; маленький пластиковый пенни-борд легкий и компактный, но сложнее в управлении. Если вы просто хотите кататься — выбирайте из двух последних. Главное правило: не покупайте доску в супермаркете, хороших там не бывает.
Второй шаг — поймите, какая у вас стойка. Для этого представьте, что перед вами лед, разбегитесь и начните скользить. Если впереди левая нога, то вы «регуляр» и на доске будете ехать левым боком вперед. Если наоборот — вы «гуфи». Начинаем кататься: ставим переднюю ногу туда, где у доски крепится передняя подвеска, толкаемся задней ногой, ставим ее к задней подвеске перпендикулярно доске и аналогичным образом разворачиваем переднюю ногу. Все!
Если вы чего-то не поняли — можете посмотреть видеоинструкцию. И да, обязательно купите защиту!
Сыграйте 10 партий в шахматы
Если вы, как и тысячи других людей, в детстве играли в шахматы, а потом забросили, можно воспользоваться свободным временем и снова начать играть. Это очень просто и приятно. Регистрируетесь на Chess.com, выбираете партию (трехминутный блиц с добавлением двух секунд на ход, 10 минут без добавления или партию, где на один ход дается двое суток) и играете!
Не бойтесь: система умеет очень ловко подбирать соперника, который будет вам по силам. Сыграйте 10 блицев подряд — уж два-три раза вы наверняка победите. Если хотите потренироваться не в боевых условиях — порешайте там же задачки, вспомните (или узнайте!), как ставить мат двумя ладьями, обороняться голым королем против проходной пешки, чем связка отличается от вилки. Кроме Сhess.com есть и другие сайты — например, Lichess.org, там ничем не хуже! Если удобнее играть с телефона — отлично, скачайте приложения Chess.com, Lichess или какое-нибудь еще.
А еще лучше, если вы найдете время и сыграете с кем-нибудь вживую — например, попробуйте взять реванш у папы или старшей сестры, которые травмировали вашу детскую психику матами на пятом ходу. Возможно, вам помогут наши карточки «Как научиться лучше играть в шахматы?».
Отправляйтесь в горы
Вырваться из мегаполиса на природу — самый целебный способ провести выходные. А самая лучшая природа — в горах (нет, не на море, не спорьте!). После Олимпиады-2014 у обитателей Среднерусской возвышенности появился в прямом доступе современный горный курорт, куда можно слетать буквально на выходные. Мы даже делали отдельный партнерский материал про это. Принципиально избегающие результатов сочинского строительства могут добраться до Домбая или Эльбруса (короткий перелет до Минвод или Нальчика) или отправиться в экспедицию к полярным ледникам Северного Урала (это однодневная экскурсия из Салехарда).
Устройте дома оранжерею. Не ядовитую!
Домашний сад — это очень красиво и совсем не сложно, если выбрать правильные растения. Если вы не знаете, как ухаживать за цветами, начните с неприхотливых комнатных растений. Начинающим садоводам подойдут толстянка (ее еще называют денежным деревом), сансевиерия («тещин язык»), драцена, юкка, спатифиллум, замиокулькас, плющ. Правила ухода за каждым из них лучше изучить перед покупкой — чтобы не держать светолюбивые растения в тени и не заливать растения, которые накапливают воду в стеблях и листьях.
Некоторые растения все-таки лучше не держать дома — особенно если у вас есть маленькие дети или домашние животные. Например, лучше не связываться с диффенбахией — ее сок настолько ядовит, что может привести к ожогам кожи и слизистой (ее даже советуют пересаживать в перчатках). Еще одно популярное, но небезопасное для детей и животных комнатное растение — монстера; если она вам очень нравится, лучше принесите ее в офис.
Начните слушать подкасты. «Serial» или «S-Town»
Проще всего делать это в телефоне. В айфоне есть штатное приложение Podcasts (ищите сиреневую иконку, с вышкой и радиоволнами). Если у вас Android, штатных приложений в нем нет, зато можно установить бесплатное. Вот тут у нас про это инструкция.
Беспроигрышный вариант для начала — великий «Serial», это документальное расследование (хотя кое-кто в редакции считает, что «S-Town» лучше, и даже плакал в конце). За выходные как раз можно послушать целый сезон (всего 12 серий, около 40 минут каждая). А пока слушаете, можно выполнить еще какой-нибудь пункт из списка. Подкасты хороши тем, что их можно слушать и одновременно готовить, бегать, убирать в квартире или просто куда-нибудь ехать.
Еще несколько вариантов для начала: подкаст про преступления «Criminal», подкаст про детей «Mom and Dad Are Fighting», подкаст коротких историй из жизни «The Moth», подкаст про историю Голливуда «You Must Remember This».
Посетите театр и бар одновременно. Конечно, в Петербурге!
То есть спектакль в баре. Петербургский режиссер и основатель независимого «Pop-up театра» Семен Александровский весной поставил спектакль «С Чарльзом Буковски за барной стойкой». Спектакль идет в баре Fiddlerʼs Green на улице Рубинштейна в Петербурге: зрители за барной стойкой сидят в наушниках, слушают стихи, дневники и прозу Буковски и наблюдают, как текст накладывается на реальность (бар на время спектакля открыт для всех посетителей). Пиво включено в стоимость билета!
Наверстайте упущенное — посмотрите все серии «Game of Thrones»
Новый сезон «Игры престолов» выйдет в середине июля. Если вы еще (вдруг!) не видели предыдущие, то сейчас самое время. А если вы уже смотрели «Игру престолов», вам наверняка захочется освежить в памяти основные сюжетные линии, вспомнить, где какой персонаж находится и что собирается делать дальше. Начинайте с первого сезона — и как раз успеете к началу короткой рабочей недели!
Видели всю «Игру престолов»? Начните смотреть третий сезон «Твин Пикса»
Поклонники «Твин Пикса» и Дэвида Линча ждали новый сезон целых 26 лет! Премьера третьего сезона состоялась 21 мая. В России сериал можно смотреть на «Амедиатеке» или на канале ТВ-3. Если вы уже посмотрели первые пять серий (и так же, как и все, не поняли, что это было), то изучите мемы про Даги Джонса и говорящее дерево. Если вы никогда не слышали о «Твин Пиксе» и стесняетесь спросить, что это вообще такое, — почитайте интервьюсценариста сериала Марка Фроста и ответына стыдные вопросы про чертовски хороший кофе, Черный вигвам и убийцу Лоры Палмер.
Надоел «Твин Пикс»? Посмотрите что-нибудь малоизвестное! I Love Dick
Сюжет: не удовлетворенная ни своей карьерой, ни семейной жизнью художница вместе с мужем переезжает из Нью-Йорка в Техас; там у нее завязываются сложные отношения с коллегой супруга по научной работе. Коллегу играет как никогда свежий Кевин Бэйкон, а героиню — имеющая все шансы номинироваться на «Эмми» Кэтрин Хан. «I Love Dick» (где Дик — не только им героя, но и понятно что) — телеадаптация одноименного романа писательницы Крис Краус. Это откровенные мемуары, которые критики даже называют манифестом просвещенного феминизма. Но сериал Джилл Солоуэй («Очевидное»), скорее, о другом: это пронзительная и остроумная история о том, что в современном мире семья может принимать тысячу форм — но оставаться семьей.
Съездите на рыбалку
В России много красивых озер, в которых водится рыба. Провести время у водоема с удочкой — прекрасное решение. Найти водоем для ловли рыбы — просто. К тому же, если вы не знали, существуют платные рыбалки, там вы платите за килограмм выловленной рыбы, и поймать ее в таких местах гораздо проще.
О снастях: для ловли понадобится удочка (около 1500 рублей) и какая-нибудь наживка (самый простой вариант — это, конечно же, червяк). Они продаются в магазинах, а если прошел дождь — то просто посмотрите под ноги, червяки часто вылезают из трещин и краев асфальта.
Езжайте смотреть подмосковные разрушенные усадьбы
Эти усадьбы скоро отремонтируют (возможно, так, что и не узнаешь), или они окончательно разрушатся. Романтические впечатления гарантированы. Внимания заслуживает усадьба графов Чернышевых в Яропольце с уникальной для России церковью, состоящей из двух объемов. Церковь находится на противоположной стороне от главного дворца, говорят, что их связывает подземный ход длиной в несколько сотен метров. Недалеко от усадьбы Чернышевых находится первая в России сельская гидроэлектростанция, построенная в 1918 году. Так как ее посещал Ленин, то в 1980 году там устроили крошечный музей, который сейчас смотрится почти так же ностальгически, как и графская усадьба.
Внимание: помните, что усадьбы, хоть и разрушенные — все равно чья-то собственность, и проникновение внутрь таких зданий незаконно. Лучше смотрите на них со стороны.
Посмотрите «Создавая убийцу»
Коррумпированные полицейские, несправедливый суд, невинные жертвы системы, героические адвокаты — все как у нас, только дело происходит в штате Висконсин, где мужчина по имени Стивен Эйвери сначала отсидел 18 лет за изнасилование, которого не совершал, а когда вышел на свободу и попытался добиться, чтобы его губителей наказали, — был арестован за убийство. Рассказчики в «Создавая убийцу» не вполне надежные, и лучше, посмотрев сериал и проникнувшись благородным негодованием, еще что-нибудь про него почитать, однако ознакомиться стоит все равно: это одновременно и очень интересная картина того, как (иногда не) работает правосудие в США, и увлекательный и страшный рассказ о жизни американской провинциальной белой бедноты; людей, которых обычно называют словами white trash.
Начните слушать курс по теории игр Coursera. Или другие
Чтобы узнать, как работает «Тиндер» и другие сервисы знакомств, или о том, что в игре «Камень, ножницы, бумага» нет идеальной стратегии, или о том, что все решения принимаются математически, — нужно прослушать прекрасный курс по теории игр. Курс ведет молодой преподаватель из Высшей школы экономики, который одинаково трогательно объясняет правильные стратегии для игры в покер и для предложения руки и сердца (стратегии похожи!). Все курсы на «Курсере» можно проходить бесплатно.
Встаньте на моноколесо
Чтобы освоить моноколесо, его, конечно, надо сначала купить. Предположим, вы так и сделали. Длинные выходные как раз подойдут для того, чтобы научиться вставать и уверенно ездить на нем, даже поворачивать.
Перед тренировкой привяжите к моноколесу поводок, а то оно может уехать от вас довольно далеко.Для начала вам надо будет 10 минут ловить равновесие включенного моноколеса одной ногой, катая его туда-сюда. Потом 10 минут ловить и катать другой ногой. Потом пробовать встать. Потом двигаться по стенке и тормозить. А потом и поворачивать научитесь.
Вот тут много разного рода видеоинструкций.
Переживите квест с друзьями
Если вам нечем заняться вдвоем или даже вшестером, а хочется чего-то веселого, но нет сил придумывать — идите на любой из многочисленных квестов. Зайдя в какой-нибудь обычный подъезд вашего города — вы на час выключитесь из реальности и будете всерьез с друзьями разгадывать логические задачки, пытаясь выбраться из помещения. Бр-р-р.
Съездите в Санкт-Петербург. А почему бы и нет?!
Если выбирать один российский город, в котором стоит провести длинные выходные, то это, конечно, Петербург (даже если вы сами оттуда!). Звучит банально, но это правда: здесь постоянно можно находить что-то новое. Исходили весь Эрмитаж и Русский музей — отправляйтесь кататься на кораблике или гулять на островах, уже сто раз прошлись по Невскому — найдите памятники модерна на Петроградской стороне или доберитесь до тишайшей Коломны; уже были в Мариинке и съездили в Петергоф — изучите все новые рестораны и бары на улице Рубинштейна. Собраться можно в любой момент, ведь даже в разгар белых ночей тут найдутся места в многочисленных гостиницах и хостелах. Для тех, кто хочет гулять по городу без гида и найти самостоятельно все любопытные места, мы подготовили специальный путеводитель «Атлас».
Устройте себе роудтрип по России
Понятное дело, за три дня далеко не уедешь, но длинных выходных достаточно, чтобы добраться до тех мест, о которых вы не раз слышали, но все откладывали на потом. И не просто добраться, а спокойно погулять и осмотреться на месте: увидеть наконец Суздаль, Сергиев Посад, Бородино, Кострому, Валдай и Селигер, посетить усадьбы в Пушкинских Горах, Поленово и Ясной Поляне, разглядеть фрески Феофана Грека в Великом Новгороде и Андрея Рублева во Владимире, прокатиться по канатной дороге через Волгу в Нижнем, обойти все крепостные стены Смоленска. Из Москвы до большинства этих мест всего-то полдня езды на автомобиле. Главное — на обратном пути избежать пробок на въезде в город.
Можно еще сесть на поезд — за ночь он довезет до Петрозаводска и Кижей, кремлевских стен в Казани или до ленинского мемориала в Ульяновске (символическая экскурсия в годовщину революционных событий).
Разберите наконец аптечку
Выкиньте оттуда просроченные лекарства и то, что изменило свой вид (например, капсулы склеились и деформировались или жидкость во флакончике помутнела). Докупите все, что необходимо. В базовой аптечке должны быть антигистаминный препарат, антацид, антисептик, обезболивающее (оно же жаропонижающее), гидрокортизоновая мазь, антибактериальная мазь, увлажняющие капли для глаз, средство для восполнения жидкости и электролитов, противодиарейное средство, бинты, пластыри, стерильные салфетки, ножницы, пинцет и охлаждающий пакет.
Подробности есть на сайте Всемирной организации здравоохранения, британской Национальной службы здравоохранения, Американского Красного Креста и на американском государственном сайте для пациентов MedlinePlus.
Зажарьте что-нибудь на гриле
Да, гриль или мангал — банальный, но беспроигрышный вариант. Раз уж у вас много свободного времени, сделайте все по уму. Не покупайте готовый уголь и не пользуйтесь жидкостью для розжига — она так неприятно пахнет. Побродите по рынку, поищите хорошее мясо. Дайте ему время промариноваться. Словом, сделайте все по науке (мы же учили). Если вы не едите мясо — ничего страшного: зажарьте рыбу, овощи, сыр или зефир, например, как пишут здесь. Но выбор продуктов не самое главное. Главное — выбор компании и места для пикника.
Слетайте в какой-нибудь европейский город
Когда речь идет всего о трех днях, лучше выбирать европейские столицы поближе — чтобы прямой перелет занимал от силы пару-тройку часов. Иначе обидно терять по полдня на дорогу. Еще хорошо, чтобы самолеты отправлялись несколько раз в день, — тогда туда можно прилететь утренним рейсом, а назад вернуться вечерним или ночным. Даже с такими ограничениями из Москвы можно выбраться в Прибалтику (в Таллин, Ригу, Вильнюс), Скандинавию (Хельсинки, Стокгольм, Копенгаген, Осло) или Центральную Европу (Варшаву, Берлин, Мюнхен, Вену, Прагу и Будапешт). Для тех, кто не хочет заморачиваться с визами, остаются Минск, Белград, Стамбул. Выбирайте по вкусу. Кстати, по некоторым из этих городов редакция «Атласа» выпустила свои полезные путеводители, а для собравшихся в гости в Ригу мы подготовили полезные карточки.
Заведите себе медицинскую страховку
Это то, о чем мало кто думает. Кто-то из суеверия («застрахуешься и накликаешь»), кому-то лень разбираться, кто-то вообще не знает, что так можно. Вообще-то страховка очень полезная вещь, когда заболеваешь. Особенно если вы работаете на фрилансе, занимаетесь спортом или много путешествуете. Еще полезно застраховать своих старших родственников от тяжелых болезней. Можно застраховаться даже от рака, и, если вдруг не повезет заболеть, пациент получит несколько миллионов рублей или его повезут лечиться за границу на деньги страховой.
Поиграйте с друзьями во фрисби
Это только кажется, что фрисби — занятие довольно однообразное и скучное. Да еще и учиться надо: с первого раза тарелка у вас точно полетит не в ту сторону. Но зато когда вы начнете бросать туда, куда захотите, окажется, что лучше игры еще не придумали. Можно перекидывать тарелку друг другу просто так, постоянно придумывая какие-то новые способы ее закрутки, а можно попробовать ее куда-нибудьзакинутьили сыграть в команде в Ultimate Frisbee — игра жесткая, но увлекательная.
Последите за гранд-финалом турнира по Dota 2 в Москве
Уже второй раз в Москве пройдет один из крупнейших турниров по дисциплине Dota 2 — с призовым фондом 500 тысяч долларов. Российская команда Virtus Pro была одним из фаворитов турнира, но в гранд-финал, который пройдет 11 июня, не попала.
И все же посмотреть его стоит: киберспорт с каждым днем набирает популярность, точнее, даже укрепляется в своей популярности — финал главного турнира года по Dota 2, The International, в прошлом году смотрело больше людей, чем финал Кубка Стэнли. Эти выходные отличное время, чтобы познакомиться и начать разбираться в игре, которая по динамичности и накалу превосходит привычные виды спорта.
Верните себе балкон
Его надо сначала разгрести. Вариантов бесконечное множество. От покупки ротанговой мебели и гамака, если размер балкона позволяет, до коврика, плетеного кресла и подсвечника из IKEA. Разница в любом случае будет заметна. Посадите на балконе цветы. Петунья и анютины глазки, лаванда и герань, а также множество других подходящих для этого цветов продаются на любом садоводческом рынке или в крупном магазине товаров для дома и сада. Из растений можно и нужно составлять композиции и менять их в течение лета по мере отцветания или если какие-то цветы не хотят у вас расти (хотя загубить петунью не удается даже работникам ЖКХ на московских клумбах).
Полюбите «Формулу-1»
Смотреть, как быстрые машины ездят по кругу, многим может показаться не самым захватывающим занятием — но если вы все-таки готовы дать автоспорту шанс, то сейчас самое время. Во-первых, текущий сезон «Формулы-1» — один из самых интересных за последнее десятилетие: две большие заводские команды соревнуются за лидерство на равных. Одна из них — «Феррари», давно не бравшая титулов. Главные конкуренты в личном зачете — трех- и четырехкратный чемпионы мира. Во-вторых, трасса в Канаде, на которой гонка пройдет 11 июня, — одна из самых интересных во всем календаре: здесь обычно много обгонов и зрелищных аварий, а если пойдет дождь — будет еще увлекательнее.
Прочитайте «Пьер, или Двусмысленности»
Новый роман Германа Мелвилл, да еще и впервые по-русски, — событие такого масштаба, что пропустить его было бы неосмотрительно.
После того как великий экспериментальный роман Мелвилла «Моби Дик» провалился, писатель решил поправить свои дела (в том числе финансовые) и написал книгу, которая, как он надеялся, скандальностью фабулы привлечет внимание читателя. Все оказалось еще хуже — даже первый тираж не был раскуплен. Почти на сто пятьдесят лет о книге забыли — для того чтобы, как водится, в конце ХХ века откопать ее и восхититься. «Пьер, или Двусмысленности» — история про молодого человека из хорошей семьи, которому не повезло влюбиться в собственную сводную сестру и оказаться в эпицентре колоссального скандала с убийством, адюльтером, лишением наследства, фиктивным браком, инцестом и, конечно же, литературным фиаско. Читать его придется медленно и вдумчиво, периодически закладывая петли и возвращаясь к началу.
Посмотрите «The Jinx»
Пожалуй, самое громкое документальное расследование последних лет: история нью-йоркского миллионера Роберта Дерста, у которого странные причуды и вокруг которого все время пропадают люди — то жена, то подруга, то случайный знакомый. Режиссер Эндрю Джареки (см. также его блестящую документалку «Преследуя Фридманов») сначала снял по мотивам биографии Дерста художественный фильм — а потом к нему пришел сам Дерст и сказал, что готов давать интервью. В итоге получился мини-сериал, в котором глубокое исследование человеческих характеров перемежается сценками в духе передачи «Криминальная серия», с крайне впечатляющим финалом, вылившимся во вполне реальные аресты и уголовные дела.
Сделайте сайт. Или откройте интернет-магазин
Уметь программировать для этого совсем не обязательно. Есть несколько хороших сервисов для создания сайтов без технических знаний (и даже бесплатно). Самые известные — Wix, Squarespace (нет бесплатного режима), Weebly. Tilda делается в России и достаточно проста для начинающих. Смотрите обучающее видео на пять минут, регистрируйтесь и рассказывайте свою историю. Можно добавить фотографии, видео и связать все это с оглавлением.
Загляните на выставку «Оттепель». До закрытия
Если вы в Москве, то сходите в Третьяковку. Большая и довольно подробная выставка советского изобразительного и декоративного искусства, скульптуры, кино и промышленного дизайна времен оттепели закрывается 12 июня. Успеть на нее стоит не только ради картин Юрия Пименова из региональных собраний (хотя ради них в первую очередь): на выставке есть ностальгический и очень актуальный раздел про строительство и обустройство первых хрущевок.
Примите участие в конкурсе! Почему нет?
Вам даже не нужны какие-то особенные навыки, главное — найти подходящее по формату состязание. Вначале определитесь с жанром. Для этого попробуйте вспомнить, каким видом творчества вы занимались в школе или в выходные, пока вас не видели родители. Может быть, вы отлично разрисовываете стены, лепите из глины или готовы днями напролет танцевать под современную музыку. Теперь откройте любой поиск в интернете и испытайте удачу, например по запросу «international art contests», где «art» поменяйте на любой другой жанр. Нашли? Отлично! Читайте внимательно правила, выполняйте условия, погружайтесь в творческий порыв и создавайте работу. На это есть целых три дня. Кто знает, может, ваша жизнь изменится!
Сделайте то, что давно откладывали
Составьте длинный список всего, о чем вы обычно вспоминаете поздно ночью и обещаете себе завтра же сделать (и снова забываете). Поменять документы, сменить пароли в сервисах, почистить подписки, разобрать старые ненужные вещи, помыть верхнюю полку на кухне, съездить к друзьям, которые живут на другом конце города, записаться к врачу и в парикмахерскую, выкинуть пустые банки из ванной, выкинуть просроченные лекарства и обновить аптечку, составить еще пять нужных списков, в конце концов. Даже если за выходные вы сделаете что-то одно, а все остальное время пролежите на диване — все равно будете чувствовать себя героем.
Разбейте сад на балконе
Укроп, петрушка, базилик и прочую зелень для салата легко вырастить из семян, продающихся в любом магазине («ОБИ», «Леруа Мерлен» и т. п.). Кресс-салат взойдет через пару дней, базилик — через неделю. Укроп и петрушку придется ждать пару недель. Выбор и покупка красивых горшков для зелени, леек и наборов садовода с граблями и лопатами игрушечного размера — отдельное удовольствие, на которое можно потратить еще один выходной день.
Все лето вы сможете подавать салат, выращенный на подоконнике и балконе!
Начните разбираться в людях. Прослушайте курс по психологии
Что такое любовь? Чем отличаются мужчины от женщин? Влияют ли родители на то, какими вырастут дети? Правда ли, что интеллект передается по наследству? Почему нельзя защекотать самого себя? Классический курс введения в психологию Йельского университета от профессора Пола Блюма — легкий, как развлекательное шоу, но при этом дает хороший фундамент для понимания психологии. На сайте университета есть видео-, аудио-, текстовые версии и даже слайды презентаций. Еще он доступен на iTunes U. Курс на простом английском.
Запустите воздушного змея
Запустить и управлять змеем можно научиться за полчаса. Единственное, что понадобится, — стабильный ветер. Для начала достаточно купить змея за 500–1500 рублей. Главное, чтобы у него было две веревочки для управления, а не одна. Так вы сможете управлять полетом змея малейшим движением рук. Для маленьких детей (4–5 лет) можно купить неуправляемого змея на одной веревке, но взрослому он быстро надоест. Если вы любите ручной труд — можете сделать змея сами. Но главное — ветер.
Устройте LAN-турнир
Нет ничего плохого в том, чтобы провести выходные за компьютером с друзьями. Стоит вспомнить такие экшены, как Half-Life 1 & 2, Unreal Tournament 2004, Counter Strike, Quake 3, стратегии Red Alert, Warhammer 40000, Command & Conquer: Generals и, конечно же, «Герои» — рекомендуем 3 или 4. Если нет возможности приехать лично и сыграть в одной комнате (это самый правильный вариант), не забудьте хотя бы создать голосовой чат с друзьями. Так играть намного интереснее.
Погрузитесь в мир видеоблогинга
Ютьюб — это, как известно, новый телевизор, только куда многообразнее, свободнее и веселее, чем старый. «Медуза» на этой неделе как раз сделала большой спецпроект про российских (и русскоязычных) видеоблогеров, который может стать отличной точкой входа для познания этого большого мира: если у вас много времени и есть желание позалипать — можно начать с аннотированного перечня 50 роликов, по которым проще всего понять российский ютьюб.
Понаблюдайте за птицами
Бердвотчинг — идеальное занятие, если вы любите бывать на природе, азартны, склонны к коллекционированию и упорядочиванию. Наблюдать за птицами можно и с детьми, если они проявляют к этому интерес.
Стать бердвотчером очень просто (мы, кстати, про это целую карточку написали), даже если вы плохо отличаете домового воробья от китоглава. Для начала добудьте определитель птиц. Его можно купить в книжном или скачать приложение: Collins Bird Guide (отличное, но платное) или ecosystema (хорошее и бесплатное). Найдите более или менее приличный бинокль (не игрушечный и не театральный). Отправляйтесь в ближайший парк или куда-нибудь подальше на природу. Лучше всего, если в этом месте будет какой-то водоем — река, озеро или пруд. В глухой хвойный лес не ходите — вы вряд ли найдете там много птиц, зато запросто потеряетесь сами. Попытайтесь определить вид как можно большего количества встреченных птиц. Составьте список и, если хотите, опубликуйте в соцсетях — пусть друзья знают, что с вами шутки плохи.
Начните программировать
Не разбираться в программировании в наше время — как не знать английский. Так что курсы, которые мы посоветуем, будут на английском. Например, хороший курс на Codecademy, суперинтерактивные курсы на CodeSchool, качественные видеокурсы на TreeHouse (25 долларов в месяц), хорошая книга для взрослых и идеальная книга по программированию для детей.
Ладно, по-русски тоже есть хороший видеокурс по Ruby on Rails. Не стесняйтесь писать и просить помощьв интернете даже по самым глупым вопросам — среди разработчиков так принято.
Навестите бездомных животных
Если вы любите животных, у вас нет аллергии и вы не боитесь грязной работы, то смело отправляйтесь в муниципальные приюты для бездомных собак и кошек — им всегда нужны добровольцы, которые помогут выгулять животных, убраться в вольерах и привести в порядок территорию. Не забудьте взять с собой сменную одежду, которую не жалко испачкать или порвать — приютские псы не стесняются ставить лапы на плечи и вытирать морду о новые штаны.
В Москве можно съездить в приют в Печатниках — там всегда рады волонтерам. Если вы всерьез решили взять собаку, то отправляйтесь в частный приют 50pets. Для тех, кто боится не справиться с выгулом пяти собак одновременно, 10 июня в парке «Красная Пресня» пройдет благотворительный фестиваль для собачников и всех желающих.
Познакомьтесь с капибаренком
В начале весны в Московском зоопарке родился капибаренок. 1 июня его наконец показали посетителям! Детеныш капибары живет в вольере «Южная Америка» вместе со своими родителями. Там же обитают викуньи и ламы гуанако. В зоопарке уточнили, что капибаренок — самец, однако имя ему еще не выбрали. А осенью 2016 года детеныш капибары родился в Калининградском зоопарке. Читатели «Медузы» выбрали ему имя — Илон! Также капибары живут в Новосибирском зоопарке. Если у вас нет возможности посмотреть на капибаренка в зоопарке, почитайте историю о том, как капибара стала любимым животным японцев.
Займитесь своим здоровьем
Обычно считается, что чем больше исследований, тем лучше. Но это совсем не так. Как определиться с базовыми исследованиями, читайте в нашем материале. Если вы не знаете, от чего вас прививали в детстве, то вот вам памятка по прививкам — рассказываем, как это выснить.
Посмотрите на усадьбу Полторацких в Грузинах
Усадьба Грузины в 12 километрах от Торжка в Тверской области. Проект усадебного дворца приписывают Бартоломео Растрелли, построившему Зимний. Так это или нет, но дворец даже в разрушенном виде производит сильное впечатление. В ландшафтном парке сохранились мост и пруды, летом живописно затянутые тиной.
Посмотрите запись нашей конференции «Шторм»
Простите за саморекламу! Если вы не имеете никакого отношения к медиа, вам этот совет вряд ли показаться полезным, но если вы работаете или собираетесь, настоятельно рекомендуем. Мы очень довольны тем, как прошла наша конференция, — и лично нам было очень интересно. Арендовать запись на 48 часов можно за 19,50 долларов. Купить навечно — за 29,50.
Заведите анонимный телеграм-канал
Возможно, у вас уже есть телеграм-канал. Если нет — заведите. Зачем? Совершенно неважно. О чем писать? О чем угодно. Плюс телеграм-канала заключается в том, что в нем нет лайков и комментариев — поэтому авторы со 100 подписчиками и авторы с 10 тысячами подписчиков чувствуют себя примерно одинаково. К концу выходных канал можно удалить.
Посмотрите «Индиану Джонса». Не ожидали?
В длинные выходные зрители четырех российских городов (Москва, Петербург, Екатеринбург, Новосибирск) смогут увидеть на большом экране в оригинальном звуке с субтитрами жемчужину 1980-х — трилогию об Индиане Джонсе. К ней вполне разумно и осознанно не добавлена четвертая часть, снятая много лет спустя (а сейчас, говорят, готовят пятую). Итак, покажут «Индиану Джонса: В поисках потерянного ковчега», «Индиану Джонса и храм Судьбы», «Индиану Джонса и последний крестовый поход».
Шедевры режиссера Стивена Спилберга, продюсера Джорджа Лукаса и актера Харрисона Форда сформировали принципиально новый для развлекательного кино образ ученого-археолога, совместив дух авантюрных романов Хаггарда с олдскульной романтикой приключенческого кино Голливуда «золотого периода». Обаяние фильмов не меркнет с годами, а музыкальная тема Джона Уильямса опознается моментально даже теми, кто не смотрел ни одной серии «Индианы Джонса». Кстати, на большом экране и для массового зрителя трилогия показывается в России впервые.
Подпишитесь на телеграм-каналы
Не хотите заводить свой канал? Подпишитесь на чужие. «Медуза» делала уже большую подборку каналов. Только не воспринимайте все, что пишут в телеграм-канала, всерьез — количество чуши и непроверенной информации (особенно в анонимных политических пабликах) совершенно запредельно.
Испеките пирог. С телячьими мозгами
Есть люди, готовые приготовить что угодно, но панически опасающиеся иметь дело с тестом. Если вы из таких — потратьте выходные на то, чтобы перебороть себя и взяться за скалку: выяснится, что это совсем не страшно, а то, что вы приготовили целый пирог, — куда более убедительный повод для гордости, чем какой-нибудь салат из овощей. Можно сразу начать с пирога с телячьими мозгами (а также гречкой и грибами) — во-первых, это очень вкусно; во-вторых, сильно проще, чем может показаться по ингредиентам; в-третьих, можно хвастаться перед друзьями; в-четвертых — ну вы же смотрели «Индиану Джонса»?
Посмотрите исторический финал NBA
Нынешняя финальная серия матчей в Американской баскетбольной лиге — уникальная по многим параметрам: впервые одни и те же команды («Кливленд» и «Голден Стейт») встречаются в финале третий год подряд; впервые в них на двоих столько участников «Матчей всех звезд»; ну и наконец — впервые команда может пройти весь плей-офф без поражений. Для этого «Голден Стейт» нужно выиграть матч, который пройдет в Кливленде 10 июня, — и стать чемпионами. Скучно, думаете? Ну отчасти.
С другой стороны, это возможность увидеть команду, которую многие считают лучшей в истории баскетбола. Тот очевидный минус, что матч начинается в 4 утра, в данном случае нерелевантен: выходные же длинные.
Посмотрите «О Джей: Сделано в Америке»
Ни Дональда Трампа, ни Кендрика Ламара, ни фильм «Лунный свет», ни массу других важных американских культурных феноменов невозможно понять без знания расовой проблематики США. Шестичасовая документалка, получившая в этом году «Оскар», — отличное введение в тему. Формально это обстоятельная биография О Джей Симпсона, одного из лучших игроков в истории американского футбола и любимчика нации, которого в 1994 году обвинили в убийстве его белой жены-блондинки и ее случайного знакомого; по сути — глубокое и бодрое исследование расовых стереотипов, ролей и травм, вследствие которых судебный процесс по делу Симпсона стал, кажется, самым медийным в истории человечества.
Начните медитировать
Три выходных — это очень мало, чтобы освоить медитацию в совершенстве, но достаточно, чтобы сделать первый шаг к формированию новой привычки. Медитация — хороший способ тренировки концентрации, с ее помощью можно научиться расслабляться и улучшить качество сна. Кроме того, исследования доказывают пользу от медитации для снижения симптомов депрессии, тревоги, хронических болей. Начинать упражнения можно и самостоятельно (здесь вы найдете инструкцию, как это делать), и с помощью специальных приложений для смартфона. Самые популярные из них — это HeadSpace, Buddhify, Calm и Stop, Breathe & Think.
Посмотрите спектакль с Джудом Лоу в кино!
Спектакль «Одержимость» в постановке голландца Иво Ван Хове с Джудом Лоу в главной роли вообще-то идет на сцене лондонского «Барбикана», но увидеть его можно и в Москве, и в Краснодаре, и в Брянске. Запись спектакля на большом экране показывают в рамках проекта Theatre HD. Кроме «Одержимости» в эти выходные в кино идет «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» с Дэниелом Рэдклиффом театра «Олд Вик» и «Евгений Онегин» нью-йоркской Метрополитен-оперы с Анной Нетребко. Впрочем, этот и другие спектакли Метропролитена можно посмотреть и вовсе дома: подписка на весь репертуар театра, снятый на видео в качестве HD, обойдется в 15 долларов. Первая неделя — бесплатно.
Проведите весь день на диване и не переживайте по этому поводу!
Совсем необязательно проводить июньские выходные с пользой. Можно посвятить их полному расслаблению и проваляться все три дня в кровати с книжкой или любимым сериалом. Если вечером 12 июня вы вдруг обнаружите, что провели выходные «впустую», не отчаивайтесь и не вините себя за прокрастинацию. Помните, что она тоже бывает полезной: например, безделье помогает дистанцироваться от проблем и посмотреть на них с новой стороны. Кроме того, пока вы будете бездействовать, ваше подсознание продолжит работу над актуальными задачами — вполне возможно, что прокрастинация позволит вам найти более творческие решения!