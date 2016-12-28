Можно ли обойтись без йода и зеленки?
1
Что случилось?
Вице-премьер Александр Хлопонин предложил сделать рецептурными лекарства, содержащие спирт. В том числе, он говорил о зеленке и йоде — правда, потом опроверг собственные слова. Тем не менее, это все равно хорошая возможность поговорить о том, как жить без этих антисептиков.
2
И что? Есть какая-то хорошая замена йоду и зеленке?
Конечно. Самые популярные на Западе антисептики — это хлоргексидин, повидон-йод, перекись водорода и этанол (этанол у нас можно купить, например, в составе геля для рук). Еще есть октенидин, полигексанид, соединения серебра и многие другие средства.
Йод за рубежом используют все реже: он слишком сильно раздражает кожу, сильное окрашивание тоже считается минусом. Поэтому вместо растворов йода на Западе используют средства с йодофорами — соединениями, содержащими йод. Это, например, повидон-йод, и в России его тоже можно купить.
Зеленкой за рубежом практически не пользуются. Можно встретить единицы свежих исследований, где «бриллиантовый зеленый» входит в состав антисептиков наряду с другими веществами.
3
Почему зеленку не используют? Что, даже при ветрянке?
Да, даже при ветрянке. Зеленка — довольно слабый антисептик, а при ветрянке главное — снять зуд, чтобы человек не разодрал пузырьки и не инфицировал их. Этого проще добиться с помощью антигистаминных препаратов вроде лоратадина и дифенгидрамина.
Единственная практическая польза от зеленки при ветряной оспе: можно точно узнать, в какой день не было новых высыпаний — и с каких пор человек не заразен. То есть зеленка используется исключительно как краситель. Впрочем, есть другой способ понять, когда человек перестал быть опасным для окружающих — все высыпания должны покрыться корочками.
Всеми любимую марганцовку в домашних условиях лучше не использовать, потому что слишком высок риск приготовить неправильный раствор и спровоцировать ожог.
Есть и другие антисептики, которые любят использовать в России: мирамистин, метиленовый синий, ихтиол, протаргол. Первые два не доказали свою эффективность в качественно проведенных исследованиях, последние — и вовсе представляют угрозу здоровью.
Наконец, дерматологи искренне ненавидят красители (зеленку и метиленовый синий) за то, что они меняют вид сыпи, а разглядеть цвет вообще невозможно.
4
Так что делать-то, если поцарапался или порезался?
Можно обойтись и без антисептика. Сначала нужно промыть рану — подойдет и простая вода из-под крана. Доктора рекомендуют использовать раствор повидон-йода (10-процентный раствор развести в физрастворе 1:10), но быстро сделать его дома довольно трудно. Прочие антисептики вызывают раздражение, из-за них рана заживает медленнее. Если есть кровотечение, нужно наложить на рану чистую повязку на 20–30 минут. А потом, если рана существеннее царапины, нанести антибактериальную мазь или крем (например, с бацитрацином/мупироцином) — так можно снизить риск развития инфекции. После этого лучше наложить повязку.
5
А если у меня ожог?
При солнечном ожоге тоже можно не использовать антисептики, но если дело более серьезное, лучше нанести такое средство. Какого-то точно лучшего нет: сейчас считается, что нужно использовать сульфадиазин серебра (но только не беременным, кормящим, детям до двух месяцев и не около глаз) или хлоргексидин (при поверхностных ожогах).
6
Врач сказал мне полоскать рот антисептиком. Это нормально?
Да, если в полости рта у вас есть какая-то инфекция, доктор может назначить ополаскиватель для рта или другое средство с хлоргексидином. Но на постоянной основе использовать антисептик — плохая идея. Во-первых, нет данных, что он предотвращает развитие кариеса. Во-вторых, хлоргексидин, когда его используют долго, может вредить зубам, поэтому в США такие ополаскиватели для рта продают только по рецепту.
7
А когда болит горло, антисептики нужны?
Нет. Есть исследования лишь с небольшим количеством участников, где показали, что спреи с антисептиками у взрослых уменьшают боль (но не длительность заболевания). И поэтому применять их не рекомендуется, тем более что обычно хватает простых обезболивающих, леденцов и мороженого. На Западе популярный в России раствор Люголя применяется преимущественно при кольпоскопии (исследовании шейки матки на предмет предраковых изменений) и при избыточной активности щитовидной железы (гипертиреозе). Йод из раствора Люголя, поступая в кровь, снижает функцию этого органа, поэтому слишком активное использование такого раствора при больном горле чревато подавлением работы щитовидной железы.
8
Но руки-то надо протирать антисептиком, если рядом нет воды и мыла?
Да. Лучше, чтобы это было средство с концентрацией спирта не меньше 60 процентов. Конечно, когда есть видимая грязь, оно не поможет: тут нужны мыло, вода и, возможно, много усилий. Но во всех остальных случаях с помощью антисептиков можно уберечь себя от ОРВИ и кишечных инфекций.