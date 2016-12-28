Можно ли обойтись без йода и зеленки?

Да, даже при ветрянке. Зеленка — довольно слабый антисептик, а при ветрянке главное — снять зуд, чтобы человек не разодрал пузырьки и не инфицировал их. Этого проще добиться с помощью антигистаминных препаратов вроде лоратадина и дифенгидрамина.

Единственная практическая польза от зеленки при ветряной оспе: можно точно узнать, в какой день не было новых высыпаний — и с каких пор человек не заразен. То есть зеленка используется исключительно как краситель. Впрочем, есть другой способ понять, когда человек перестал быть опасным для окружающих — все высыпания должны покрыться корочками.

Всеми любимую марганцовку в домашних условиях лучше не использовать, потому что слишком высок риск приготовить неправильный раствор и спровоцировать ожог.

Есть и другие антисептики, которые любят использовать в России: мирамистин, метиленовый синий, ихтиол, протаргол. Первые два не доказали свою эффективность в качественно проведенных исследованиях, последние — и вовсе представляют угрозу здоровью.

Наконец, дерматологи искренне ненавидят красители (зеленку и метиленовый синий) за то, что они меняют вид сыпи, а разглядеть цвет вообще невозможно.