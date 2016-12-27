Правительство задумалось о запрете свободной продажи йода и зеленки

Российское правительство обсуждает запрет безрецептурной продажи не только спиртосодержащих препаратов для приема внутрь, но и лекарств наружного применения — таких как йод и зеленка. Об этом заявил вице-премьер Александр Хлопонин.

По словам чиновника, пока идет дискуссия о полном перечне препаратов, которые нельзя будет купить без рецепта, «но все спиртосодержащие жидкости двойного назначения — однозначно» попадут в него.