Правительство задумалось о запрете свободной продажи йода и зеленки
Российское правительство обсуждает запрет безрецептурной продажи не только спиртосодержащих препаратов для приема внутрь, но и лекарств наружного применения — таких как йод и зеленка. Об этом заявил вице-премьер Александр Хлопонин.
По словам чиновника, пока идет дискуссия о полном перечне препаратов, которые нельзя будет купить без рецепта, «но все спиртосодержащие жидкости двойного назначения — однозначно» попадут в него.
«Я думаю, что в первом квартале мы окончательно примем решение, изменим нормативные акты, — сообщил он журналистам. — Я думаю, что (валокордин) отпускаться будет в аптеках по рецепту».
Против продажи валокордина по рецепту ранее выступала глава Минздрава Вероника Скворцова. Она отмечала, что основными потребителями этого и подобных препаратов являются пожилые люди, которые «привыкли к тому, что эти препараты под рукой, это препараты каждого дня».
С 26 декабря в России на месяц введен запрет на продажу спиртосодержащих товаров крепостью выше 25 градусов. Исключение сделано для парфюмерии и стеклоомывающих жидкостей.
Поводом для обсуждения новых ограничений в торговле спиртосодержащими жидкостями стало массовое отравлением средством для ванн «Боярышник» в Иркутске. От употребления жидкости, в которой был метанол вместо этилового спирта, погибли 77 человек.