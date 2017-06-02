10 причин поехать в горы летом Объясняем на примере «Роза Хутор» (это в районе Сочи)

Выбор места для летнего отдыха и планирование путешествия (особенно семейного) — большое испытание. А, как известно, время — деньги. И мы готовы сэкономить ваше время, потому что точно знаем, где лучше всего провести это лето. В максимально кратком путеводителе, который «Медуза» составила вместе с горным курортом «Роза Хутор» , объясняем, зачем ехать летом в горы (а не на море, как обычно) и что там вообще делать.

Там невероятно красиво





Вы прилетаете в аэропорт Сочи (он прямо рядом с морем), садитесь на такси или на поезд «Ласточка» и едете по новой дороге по ущелью, вокруг вас живописные горы, внизу журчит река, вы приезжаете в красивую долину, похожую на швейцарскую. Вы живете у горной реки (она вместе горами видна из окна вашей гостиницы), вы гуляете по горным тропам, слушаете птиц и дышите чистым воздухом. И главное — в горах летом нет той изнуряющей жары, которая неминуемо настигает любого на пляжах и в прибрежных городах.

Там меньше людей, чем на море





Забудьте об изматывающей давке в кафе, на пляжах и на улицах. Да, «Роза Хутор» — это круглогодичный курорт, но в сознании людей это прежде всего место, где катаются на горных лыжах и сноубордах. А летом здесь людей значительно меньше, чем в Адлере и Сочи, до которых, кстати, всего 40 минут на машине (от Адлера до Сочи, справедливости ради, еще полчаса). Так что если снова захочется потолкаться локтями с соотечественниками — это легко устроить.

Там гораздо дешевле летом, чем зимой





Пункт, напрямую следующий из предыдущего: горный отдых летом — это недорого. Летом номер в хорошей гостинице можно снять за пару тысяч рублей. Гостиницы тут есть за любые деньги и на любой вкус — от роскошных спа-отелей до приятных экономвариантов с видом на живописные Кавказские горы.

Там вкусно





Ну, во-первых, это Кавказ. Во-вторых, это Черное море. В-третьих, это курорт. Соответственно, вы можете сходить в простой, но душевный трактир, в дорогой ресторан или в милое кафе — и везде будет вкусно. Можно есть на курортах, можно есть в горах, можно съездить в Сочи на такси — и вот уж где раздолье.

Там можно гулять где угодно

Просыпайтесь утром, садитесь на подъемник, поднимайтесь на гору и гуляйте весь день. Можно взять в прокате велосипед, палки для скандинавской ходьбы или устроить конную прогулку. В конце концов, в любой момент можно просто прогуляться вдоль реки и не думать ни о чем. Другой вариант — берите машину и езжайте в любом направлении по серпантину. Или бросайте все и отправляйтесь на море (от «Роза Хутор» до пляжа в Имеретинской бухте ходит бесплатный автобус). Сочи и Кавказские горы — это место, где от пальм и теплого моря до снежных вершин примерно час.

Там крутая инфраструктура

Олимпиада далась нам, скажем так, непросто и недешево, но оставила после себя выдающуюся инфраструктуру. От аэропорта до «Роза Хутор» можно добраться меньше чем за час — еще 10 лет назад это было невозможно. Дорога проходит через несколько тоннелей и по вантовому мосту. Поезда «Ласточка» ходят мало где в России, но здесь есть — и курсируют они между гигантскими современными вокзалами. Подъемники идеальны. Гостиницы хорошие. Везде бы так!

Там необычно

«Роза Хутор» — это швейцарский город, но только посреди Кавказских гор. Уютный, чистый, многоэтажный, с мостами и пешеходными набережными. Внутри этого города сохраняется ощущение полной нереальности — недавно тут не было вообще ничего, а теперь на этом месте кипит жизнь. Само по себе наблюдение за этим городком — довольно удивительное развлечение.

Там хорошо с детьми

Почти все дороги на «Роза Хутор», вместе с которым мы сделали этот материал, — пешеходные. Это значит, что тут безопасно. На самом курорте куча развлечений для детей — парки экстрима (например, веревочный «Панда-парк»), автотрек и разные кружки. В июне пройдет традиционный детский фестиваль «Поколение NEXT» с мастер-классами по вокалу, танцам и хореографии. А если ничего не хочется — всегда можно устроиться на шезлонгах возле горного озера на пляже Rosa Beach, там и детский бассейн имеется. В общем, есть чем заняться, и о безопасности лишний раз думать не придется. А, ну и воздух горный.

Там можно не отключаться от жизни. А можно полностью отключиться





Вы можете подняться на самую высокую вершину в окрестностях (Каменный Столб на высоте 2509 метров над уровнем моря), достать телефон и выложить фотографию в инстаграм — связь отлично работает. Во всех гостиницах и кафе есть вайфай. Для кого-то это плюс, кто-то хочет отключиться — в этом вам тоже никто не помешает. Оставьте телефон в гостинице и уходите гулять в горы. Или идите на йогу — тоже вариант.

Там возможно все

Важно понимать: вы не едете в глушь. Тут до всего рукой подать. До моря и пальм можно доехать за час. Еще через полчаса вы можете оказаться в Абхазии. Возможно, это самое разнообразное место в России — тут есть все, от современного дорогого европейского курорта до абхазских развалин, от пальм до снежных шапок и от горных вершин до волн на морском берегу. В общем, выезжаем.