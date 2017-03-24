Минздрав хочет исключить из диспансеризации анализ крови и анализ мочи. Это нормально?

1 . Что случилось?

2 . Как Минздрав объясняет это решение?

3 . Но разве анализ может быть лишним? Лучше уж провериться на всякий случай.

4 . Каким образом исследования могут навредить?

5 . Как понять, какие исследования надо включать в диспансеризацию, а какие — нет?

6 . Есть четкие критерии, по которым исследование рекомендуют или не рекомендуют?

7 . Это все критерии?

8 . Как такое может быть? Как ранняя диагностика может быть не важна?

9 . А есть какие-то максимально правильные рекомендации, где все это учтено?

10 . А какие исследования делать ни в коем случае не надо?