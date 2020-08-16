В Беларуси снова проходят акции протеста, на них снова почти никого не задерживают. В Минске прощаются с погибшим на акции 10 августа Александром Тарайковским. СМИ публикуют видео, где заметно, что в момент смертельного ранения у него в руках нет бомбы, как утверждало МВД. Евросоюз решает наложить санкции на ответственных за разгон белорусских митингов. Лукашенко созванивается с Путиным и говорит о готовности России помочь с «обеспечением безопасности» в Беларуси. На бывшего кандидата в президенты Валерия Цепкало заводят дело о взятке. Из минского изолятора освобождают координатора «Открытой России» Артема Важенкова, которого подозревали в участии в массовых беспорядках. Сотрудники Белтелерадиокомпании готовятся объявить забастовку. Их отговаривают спикер верхней палаты парламента и пресс-секретарь Лукашенко. Сам Лукашенко обещает не допустить проведения акции «живая цепь» от Вильнюса до Киева и приказывает перебросить десантников на западную границу Беларуси. Первый белорусский дипломат — посол в Словакии Игорь Лещеня — публично поддерживает протесты.

Фото в анонсе: Валерий Шарифулин / ТАСС / Scanpix / LETA