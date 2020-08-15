Лукашенко приказал перебросить десантников из Витебска на западную границу Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко приказал перебросить воздушно-десантную бригаду из Витебска в Гродно, на западную границу страны, сообщает «Интерфакс».

«То, что происходит на этих территориях, спокойно наблюдать за этим мы не можем. Наших военных также беспокоит эта проблема. Поэтому я попрошу дополнительно, поскольку напряженная ситуация на западной границе, воздушно-десантную бригаду из Витебска перебросить в Гродно», — сказал Лукашенко. Его слова цитирует «Интерфакс».

С чем именно связана переброска десантников из Витебска в Гродно, Лукашенко не пояснил.

В Белоруссии с 9 августа, когда прошли президентские выборы, продолжаются акции против Александра Лукашенко. Они проходят по всей стране. В Гродно, по оценкам СМИ, в последние дни на митинги собираются примерно по 10 тысяч человек.