В Белоруссии освобожден координатор «Открытой России» Артем Важенков. Его подозревали в участии в массовых беспорядках

В Белоруссии освободили координатора «Открытой России» Артема Важенкова, которого подозревали в участии в массовых беспорядках. Об этом сообщает «Новая газета».

«Важенков сейчас в российском посольстве. Связи с ним пока нет», — сказал «Медузе» адвокат «Правозащиты Открытки» Антон Гашинский.

Важенкова задержали 9 августа, когда в Белорусии проходили выборы президента страны. Он приехал в Минск как блогер и независимый наблюдатель.

Адвокат Гашинский рассказывал, что Важенкова избили, наличие побоев было внесено в протокол.

По статье об участии в беспорядках Важенкову грозило до восьми лет лишения свободы.