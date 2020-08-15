В Минске простились с Александром Тарайковским, погибшим во время протестов

В Минске 15 августа прошло прощание с Александром Тарайковским, погибшим при разгоне массовой акции 10 августа рядом с метро «Пушкинская». Издание «Наша нива» сообщает, что на месте его гибели собрались около пяти тысяч человек.

Семья погибшего просила проститься с ним именно на «Пушкинской» и не приходить к траурному залу на улице Ольшевского, где собрались его близкие. Тем не менее, как сообщает Tut.by, люди выстроились на Ольшевского в две цепи по обе стороны улицы — с цветами и бело-красно-белыми флагами.

МВД Белоруссии утверждает, что Александр Тарайковский погиб, когда пытался бросить взрывное устройство в сотрудников правоохранительных органов — оно якобы взорвалось у него в руке. Семья Тарайковского не верит в эту версию. «Ничего при нем не было, ничего этого он не умеет», — сказала его жена. Один из друзей Тарайковского рассказал, что тот погиб после выстрела. Белорусская милиция для разгона массовых акций применяет нелетальные боеприпасы, но при определенных условиях они могут привести к смерти.