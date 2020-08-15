Опубликовано видео гибели Александра Тарайковского во время протестов в Минске. В руках у него не было никакой бомбы

Внимание! На видео показана смерть человека, не смотрите его, если для вас это неприемлемо. Агентство Associated Press опубликовало видео, на котором показан момент, когда Александр Тарайковский, погибший 10 августа во время акции протеста в Минске, получает смертельное ранение. В руках у Тарайковского ничего нет. МВД Беларуси утверждало, что Тарайковский держал в руках самодельную бомбу, которая взорвалась.

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