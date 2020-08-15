Лукашенко: при первом же нашем запросе о военной помощи будет оказана всесторонняя помощь Россией

Обновление: «Белта» поправила новость. Теперь там говорится, что помощь Россия окажет «в случае внешних военных угроз».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на совещании в Генштабе белорусских вооруженных сил, что Россия готова при запросе Белоруссии оказать «всестороннюю помощь по обеспечению безопасности Республики Беларусь».

«Когда речь идет о военной составляющей, у нас есть договор с Российской Федерацией в рамках Союзного государства и ОДКБ. Как раз эти моменты подходят под этот договор. Поэтому сегодня с президентом России у меня состоялся длительный, обстоятельный разговор о ситуации. Должен сказать, меня даже несколько удивило — абсолютно посвящен в то, что происходит. И мы с ним договорились — при первом же нашем запросе будет оказана всесторонняя помощь по обеспечению безопасности Республики Беларусь», — сказал Лукашенко.

Александр Лукашенко 15 августа поговорил по телефону с Владимиром Путиным и обсудил внутреннюю ситуацию в Белоруссии. Кремль в своем пресс-релизе сообщил, что президенты уверены: проблемы в Белоруссии в скором времени будут решены. Они «подтвердили настрой на укрепление союзнических отношений».