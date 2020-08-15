ЕС начал готовить санкции против ответственных за разгон протестов в Белоруссии

Министры иностранных дел стран ЕС на переговорах 14 августа договорились составить список людей и организаций, которые могут быть подвергнуты санкциям из-за нарушений на президентских выборах и силового разгона протестных акций в Белоруссии. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Для вступления санкций в силу будет необходимо единогласное решение всех стран Евросоюза. Они должны будут согласовать включение в список каждого человека и каждой организации по отдельности. Как сообщает Reuters, министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что большинство его коллег в ЕС поддерживают введение санкций.

Евросоюз не признал результаты президентских выборов в Белоруссии, на которых, по данным ЦИК, с результатом в 80% голосов победил Александр Лукашенко, баллотировавшийся на шестой срок. По мнению стран ЕС, выборы не были свободными, а подсчет голосов не был честным.

Главная соперница Лукашенко на выборах Светлана Тихановская заявила, что на участках, где голоса считали честно, она получили от 60% до 70%. После выборов по всей Белоруссии начались массовые протестные акции с требованием пересмотра результатов голосования и отставки Лукашенко.