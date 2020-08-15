Телеграм-канал Euroradio опубликовал видео, на котором снято, как во время протестов в Минске погиб Александр Тарайковский. МВД Белоруссии утверждало, что он пытался бросить взрывное устройство в сотрудников правоохранительных органов. Из видеозаписи ясно, что в руках у него не было никакой бомбы.

34-летний Александр Тарайковский погиб 10 августа около метро «Пушкинская» в Минске. Его жена в ответ на утверждения МВД, что он пытался бросить бомбу, сказала: «Ничего при нем не было, ничего этого он не умеет».

«У него с собой ничего не было: шорты, белая футболка, телефон. Он ничего не мог сделать», — сказала жена погибшего. На видео снят человек в шортах и белой футболке.

15 августа у «Пушкинской» прошло прощание с Тарайковским. На акцию пришли около пяти тысяч человек.