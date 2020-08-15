Пять тысяч человек пришли проститься с Александром Тарайковским, погибшим при разгоне протестов в Минске. Фотография

Около метро «Пушкинская» в Минске прошло прощание с Александром Тарайковским, который погиб 10 августа, когда белорусская милиция разгоняла участников протестных акций, применяя дубинки, светошумовые гранаты, водометы и слезоточивый газ. По версии МВД Белоруссии, Тарайковский пытался бросить в сотрудников правоохранительных органов взрывное устройство, и оно якобы взорвалось у него в руке. Семья погибшего не верит в эту версию. Друг Тарайковского рассказал, что тот погиб после выстрела.

Валерий Шарифулин / ТАСС / Scanpix / LETA