На Валерия Цепкало завели уголовное дело о взятке

Против Валерия Цепкало — незарегистрированного кандидата в президенты Белоруссии, который был вынужден покинуть страну, — возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки. Об этом «Медузе» сообщил представитель Цепкало Алексей Урбан.

Статья белорусского УК о получении взятки предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.

Цепкало объявлен в розыск в Белоруссии, а также, как сообщает издание «Подъем», на территории России — поскольку Россия и Белоруссия образуют Союзное государство. Уехав из Минска, Цепкало сначала направился в Москву, а затем — в Киев.

Валерий Цепкало уехал из Белоруссии под угрозой уголовного преследования. Двое других оппозиционных кандидатов в президенты — Виктор Бабарико и Сергей Тихановский — были арестованы. Бабарико обвиняют в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и даче взятки, Тихановского — в организации беспорядков.

После того, как главные соперники Лукашенко не были допущены до выборов, его основной соперницей стала Светлана Тихановская, жена Сергея Тихановского. Штабы Бабарико и Цепкало поддержали ее и помогли в проведении избирательной кампании.