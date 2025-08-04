В Москве начались слушания по делу о теракте в «Крокусе». Судят 19 человек, организаторы нападения не найдены

Второй Западный окружной военный суд начал рассматривать по существу уголовное дело о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщает ТАСС.

22 марта 2024 года перед началом выступления группы «Пикник» вооруженные террористы ворвались в «Крокус» и начали стрелять по посетителям и персоналу. Здание загорелось. При теракте погибли 149 человек, один пропал без вести. Более 600 человек, по данным следствия, получили ранения и травмы.

Обвиняемыми по делу проходят 19 человек: четверо предполагаемых нападавших и 15 «пособников», включая владельца квартиры, в которой жили обвиняемые.

Как сообщалось ранее, уголовное дело расследуется в отношении главных подозреваемых — граждан Таджикистана Шамсидина Фаридуни, Далерджона Мирзоева, Мухаммадсобира Файзова, Саидокрами Муродали Рачабализоды. Их задержали и арестовали вскоре после теракта. На фотографиях и видео из суда было заметно, что задержанные сильно избиты. У одного из них на шее обрывки пакета, у другого забинтовано ухо, кусок которого ему, вероятно, отрезали при задержании. Еще один обвиняемый был доставлен в зал суда на носилках с катетером. Телеграм-каналы публиковали свидетельства пыток при задержании главных подозреваемых. По делу также проходят Шахромджон Гадоев, Зубайдулло Исмоилов, Хусейн Хамидов, Мухаммад Зоир Шарипзоды, Якубджони Давлатхон Юсуфзоды, Назримад Лутфуллои, Джумахон Курбонов, Хусен Медов, Джабраил Аушев, Алишер Касимов, Умеджон и Мустаким Солиевы, Исроил Исломов, а также Диловар и Аминчон Исломовы. Их обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных статьями 205; 205.1; 205.3; 205.5; 222; 222.1; 223; 223.1; частью 1 статьи 30, пунктом «а» части 2 статьи 205; а также статьей 322.3 УК РФ (террористический акт; содействие террористической деятельности; прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности; организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации; незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов; незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств; незаконное изготовление оружия; незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств; приготовление к террористическому акту; фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ).

Следствие, пишет «Русская служба Би-би-си», собрало две версии случившегося в одну и пытается доказать, что нападение на «Крокус» организовала террористическая организация «Вилаят Хорасан», входящая в . При этом следователи настаивают, что в организации теракта участвовали иностранные спецслужбы, а нападение организовали «в интересах высшего руководства Украины». Версию о причастности Киева к теракту сразу после нападения продвигали российские власти, в том числе президент Владимир Путин. В Украине обвинения отвергают.

Организаторы теракта до сих пор не найдены. ТАСС пишет, что расследование в отношении двух организаторов и четырех участников террористической организации «Вилаят Хорасан» продолжается.

Процесс проходит в одном из зданий Мосгорсуда из-за большого числа участников процесса. Потерпевшими по делу проходят свыше двух тысяч человек. На предварительное слушание в суд пришли около 150 из них, сообщает «Интерфакс».

Первые заседания по делу прошли в закрытом режиме из-за секретности следствия, пишет правозащитный проект «Первый отдел». 4 августа слушания проходят в открытом режиме. При этом, как отмечает «Русская служба Би-би-си», суд может в любой момент закрыть от журналистов и публики отдельные заседания. Рассматривать дело будет коллегия из трех судей.

Обновление. Вскоре после начала открытого слушания суд по просьбе следствия закрыл процесс. Телеграм-канал «Осторожно, новости» утверждает, что слушания закрыли из-за письма ФСБ о «возможных провокациях» против прокурора.

После теракта в «Крокус Сити Холле» власти России ужесточили политику против мигрантов. Так, они ограничили получение российского ВНЖ в упрощенном порядке по браку, утвердили новый режим высылки, запретили нерезидентам оформлять более 10 сим-карт, а также запретили принимать в школы детей мигрантов без знания русского языка. В нескольких российских регионах иностранцам запретили заниматься определенными видами деятельности, например, работать в такси.