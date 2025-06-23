СК завершил расследование дела о теракте в «Крокус Сити Холле». Следствие считает, что преступление совершили «в интересах Украины»

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщила пресс-служба ведомства. Дело направили в прокуратуру для передачи в суд.

По версии следствия, «был спланирован и совершен в интересах руководства Украины с целью дестабилизации политической ситуации» в России.

Как утверждается, часть обвиняемых планировали совершить подрыв развлекательного комплекса в Каспийске в Дагестане, но преступление было предотвращено. Через этот же город, по версии ведомства, проходила доставка оружия обвиняемым в теракте в Подмосковье.

В СК считают, что подготовка к теракту в «Крокусе» длилась несколько месяцев, а часть фигурантов дела приехали в Россию из-за рубежа, где они прошли подготовку. Где именно, не уточняется.

Всего обвиняемым по делу проходят 19 человек. «В отношении двух организаторов и четырех участников террористической организации предварительное следствие продолжается», — заявили в СК.

Уголовное дело расследуется в отношении Шамсидина Фаридуни, Далерджона Мирзоева, Мухаммадсобира Файзова, Саидокрами Муродали Рачабализоды, Шахромджона Гадоева, Зубайдулло Исмоилова, Хусейна Хамидова, Мухаммада Зоира Шарипзоды, Якубджони Давлатхона Юсуфзоды, Назримада Лутфуллои, Джумахона Курбонова, Хусена Медова, Джабраила Аушева, Алишера Касимова, Умеджона и Мустакима Солиевых, Исроила Исломова, а также Диловара и Аминчона Исломовых. Их обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных статьями 205; 205.1; 205.3; 205.5; 222; 222.1; 223; 223.1; частью 1 статьи 30, пунктом «а» части 2 статьи 205; а также статьей 322.3 УК РФ (террористический акт; содействие террористической деятельности; прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности; организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации; незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов; незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств; незаконное изготовление оружия; незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств; приготовление к террористическому акту; фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ).

Группа вооруженных людей ворвалась в подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» 22 марта 2024 года. Террористы открыли стрельбу по посетителям и сотрудникам «Крокуса», а затем подожгли здание. В результате теракта погибли 149 человек, один пропал без вести. Ранения и травмы получили 609 человек. Общий ущерб от нападения, по данным СК, составил около шести миллиардов рублей.

После теракта нападавшие пытались скрыться на автомобиле, но их задержали в Брянской области. Адвокат одного из обвиняемых Олег Власов говорил, что, по версии следствия, участников теракта завербовали руководители террористической организации «Вилаят Хорасан», входящей в . По словам Власова, после совершения теракта его участники собирались уехать в Украину, поскольку считали, что «оттуда их точно не выдали бы».

Теракт в «Крокусе»

«Вот так у меня в вотсапе до сих пор бьется его сердечко» Год теракту в «Крокус Сити Холле». Его жертвами стали почти полторы сотни человек. Их родственники до сих пор переживают утрату и пытаются увековечить память о своих близких

Теракт в «Крокусе»

«Вот так у меня в вотсапе до сих пор бьется его сердечко» Год теракту в «Крокус Сити Холле». Его жертвами стали почти полторы сотни человек. Их родственники до сих пор переживают утрату и пытаются увековечить память о своих близких