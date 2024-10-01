Госдума одобрила законопроекты, ужесточающие наказание за организацию незаконной миграции и получение российского ВНЖ по браку
Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, ужесточающий наказание за организацию незаконной миграции, сообщил спикер Вячеслав Володин.
В соответствии с новыми нормами, имущество и ценности, полученные в результате организации незаконной миграции, могут быть конфискованы.
Помимо этого, депутаты во втором чтении одобрили законопроект, который ужесточает правила получения российского ВНЖ в упрощенном порядке по браку — теперь мигрантам будут выдавать его только спустя три года после заключения брака с гражданином России.
Володин в конце сентября сообщил, что в осеннюю сессию Госдума намерена принять пять законов, ужесточающих миграционную политику.
Активные меры против мигрантов российские власти на разных уровнях принимают на протяжении последних нескольких месяцев. Источники «Медузы», близкие к Кремлю, сообщали, что таким образом Кремль в том числе пытается отвлечь внимание россиян от других проблем — таких как война в Украине и рост цен.