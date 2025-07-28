В Петербурге иностранцам запретили работать таксистами до конца 2025 года. Запрет объяснили «созданием возможностей для трудоустройства» россиян
Власти Петербурга запретили иностранным гражданам работать таксистами до конца 2025 года, сообщила пресс-служба городской администрации. Одним из первых на этот пресс-релиз обратил внимание местный телеграм-канал «Ротонда».
Губернатор Петербурга Александр Беглов, говорится в сообщении пресс-службы, подписал документ, который запрещает нанимать иностранных граждан, работающих по патенту, в сферу «легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем» до конца года.
Для компаний, где работали иностранцы, ввели трехмесячный переходный период, «в течение которого они смогут завершить действующие трудовые отношения и привлечь новых работников». Постановление вступит в силу через 10 дней.
«Решение направлено на повышение качества и безопасности услуг в сфере такси и создание дополнительных возможностей для трудоустройства граждан РФ», — заявили в администрации города.
Введение запрета до конца 2025 года, считают чиновники, позволит оценить «его социально-экономическое влияние на жизнь города» и принять решение о необходимости применения подобных мер в 2026 году.
Власти Петербурга обсуждали запрет несколько месяцев. Изначально они собирались запретить иностранным гражданам работать курьерами и ввести ограничения с 1 июля.
Власти российских регионов вводят ограничения на работу мигрантов, начиная с 2015 года. Только за последний год запрет на работу иностранцев в такси ввели как минимум в Татарстане, на Камчатке и в Омской области.