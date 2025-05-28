Власти Петербурга предложили запретить иностранным гражданам работать курьерами и таксистами до конца года
Власти Петербурга предложили запретить иностранным гражданам работать курьерами и таксистами до конца года, следует из проекта постановления губернатора Александра Беглова, опубликованного на сайте администрации.
В тексте предлагается «установить на 2025 год запрет на привлечение хозяйствующими субъектами» иностранных граждан, работающих в такси и в курьерской доставке. Запрет планируется ввести с 1 июля.
Власти также намереваются ввести еще ряд ограничений, касающихся скорости движения курьеров на самокатах, электровелосипедах или других средствах малой мобильности (не более 15 километров в час); размещения на одежде, транспортном средстве и сумке курьера идентификационного номера; внешнего вида и согласия на сбор и обработку персональных данных.
Предпринимателей вместе с этим обяжут вести реестры доставок товаров с данными о курьерах, в том числе — паспортными, ИНН, СНИЛС и другими.