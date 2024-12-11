Госдума приняла закон, запрещающий принимать в школы детей мигрантов без знания русского языка

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон, запрещающий принимать в российские школы детей мигрантов, которые не прошли тестирование на знание русского языка.

Согласно закону, при приеме в школу также в обязательном порядке будет проводиться «проверка законности нахождения ребенка на территории РФ». Тестирование на знание русского языка для детей мигрантов будет бесплатным, его порядок определит министерство просвещения РФ.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что с начала 2024 года парламент принял уже 14 федеральных законов, «направленных на совершенствование миграционной политики и борьбу с нелегальной миграцией».

После теракта в «Крокус Сити Холле» в марте 2024 года, в котором обвинили выходцев из Таджикистана, власти России начали больше ограничивать права мигрантов. В октябре в Госдуму внесли пять законопроектов, ужесточающих наказание за незаконную миграцию. Депутаты одобрили поправки, ограничивающие получение российского ВНЖ в упрощенном порядке по браку. Также в России приняли новый специальный режим высылки в отношении мигрантов.

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