В Госдуму внесли пять законопроектов, ужесточающих наказание за незаконную миграцию. Накануне депутаты рассмотрели еще два
В Госдуму внесены пять законопроектов, регулирующих миграционную сферу. Об этом сообщает РБК.
Документы предлагают:
- считать отягчающим обстоятельством совершения преступления мигрантом, если он нелегально пребывает на территории России;
- объявить организацию незаконной миграции особо тяжким преступлением;
- ввести меры повышенной ответственности за подделку документов и фиктивную регистрацию иностранцев;
- организовать внесудебную блокировку сайтов, предлагающих мигрантам незаконные услуги;
- запретить «посредническим организациям» прием экзаменов у мигрантов.
Внесение пакета законопроектов ранее анонсировал спикер Думы Вячеслав Володин. Он заявлял, что инициативы стали итогом диалога депутатов с избирателями.
Накануне Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий конфисковывать имущество, полученное в результате организации незаконной миграции, а также во втором чтении одобрила норму, ужесточающую правила получения российского ВНЖ в упрощенном порядке по браку.
Власти РФ на протяжении нескольких месяцев декларируют ужесточение борьбы с миграцией, в первую очередь, из Центральной Азии. Источники «Медузы», близкие к Кремлю, сообщали, что таким образом Кремль пытается отвлечь внимание россиян от войны в Украине и роста цен.