Володин анонсировал пять законопроектов об ужесточении миграционной политики
Источник: Meduza
Госдума с 1 октября приступит к рассмотрению пяти законопроектов, ужесточающих миграционную политику. Об этом в своем телеграм-канале сообщил спикер Думы Вячеслав Володин.
Документы предлагают:
- считать отягчающим обстоятельством совершения преступления мигрантом, если он нелегально пребывает на территории России;
- объявить организацию незаконной миграции особо тяжким преступлением;
- ввести меры повышенной ответственности за подделку документов и фиктивную регистрацию иностранцев;
- организовать внесудебную блокировку сайтов, предлагающих мигрантам незаконные услуги;
- запретить «посредническим организациям» прием экзаменов у мигрантов.
По утверждению Володина, инициативы стали итогом диалога парламентариев с избирателями. Их поддерживает большинство депутатов, отметил он.
Власти РФ на разных уровнях в последние месяцы активно борются с притоком в страну мигрантов из Центральной Азии. Госдума в весеннюю сессию приняла несколько законов, ужесточающих правила получения российского гражданства. Полиция регулярно проводит рейды на мигранские общежития, по итогам которых мигрантов, получивших гражданство РФ, отправляют на войну.