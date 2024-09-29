Володин анонсировал пять законопроектов об ужесточении миграционной политики

Госдума с 1 октября приступит к рассмотрению пяти законопроектов, ужесточающих миграционную политику. Об этом в своем телеграм-канале сообщил спикер Думы Вячеслав Володин.

Документы предлагают:

считать отягчающим обстоятельством совершения преступления мигрантом, если он нелегально пребывает на территории России;

объявить организацию незаконной миграции особо тяжким преступлением;

ввести меры повышенной ответственности за подделку документов и фиктивную регистрацию иностранцев;

организовать внесудебную блокировку сайтов, предлагающих мигрантам незаконные услуги;

запретить «посредническим организациям» прием экзаменов у мигрантов.

По утверждению Володина, инициативы стали итогом диалога парламентариев с избирателями. Их поддерживает большинство депутатов, отметил он.

Власти РФ на разных уровнях в последние месяцы активно борются с притоком в страну мигрантов из Центральной Азии. Госдума в весеннюю сессию приняла несколько законов, ужесточающих правила получения российского гражданства. Полиция регулярно проводит рейды на мигранские общежития, по итогам которых мигрантов, получивших гражданство РФ, отправляют на войну.

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