Манижа записала видеообращение после теракта в «Крокусе». Певица опасается, что последствия нападения «обрушатся на таджиков и всех жителей Центральной Азии»

Певица Манижа опубликовала в инстаграме видео, в котором выразила опасения, что на таджиков и жителей Центральной Азии «обрушатся последствия» теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».

Каждое лето я проводила в Душанбе у бабушки. Это были лучшие каникулы в моей жизни. Бабушка очень многому меня учила, например: «ешь только с той стороны тарелки, с которой она к тебе повернута» — таджики едят плов из общей тарелки. Философия этой фразы в том, что будь смиренным и принимай то, что дает судьба, и никогда не отбирай то, что тебе не принадлежит.

Сегодня моей бабушки нет уже 14 лет. И последние несколько лет я много думаю о том, что я рада, что она не проживает то, что происходит с нами и с миром. А еще я рада, что те последствия, которые обрушатся на таджиков и всех жителей Центральной Азии, не коснутся ее. А еще я рада, что она не видела ту зверскую ночь (вероятно, речь идет о теракте в «Крокусе» — прим. «Медузы»), не видит, как в ответ на вопиющее зверство законом является публичная пытка.

Я знаю, что при всех моих словах все равно бабушка здесь. Потому что она говорит со мной через все эти многочисленные сообщения людей, которые считают, что убийца не имеет национальности. Что все-таки, несмотря на весь ужас и мрак, мы обязаны оставаться людьми. Спасибо всем тем, кто еще оставляет надежду.

После нападения на «Крокус» певица опубликовала пост с соболезнованиями родным погибших и пострадавших. Фонд помощи мигрантам Silsila, который основала Манижа, открыл группу кризисных психологов, которые были готовы бесплатно предоставить помощь в связи с терактом.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. По официальным данным, в результате стрельбы и пожара, погибли 139 человек. Еще 360 человек, включая 11 детей, пострадали. Из них 92 пострадавших — были госпитализированы.

По делу о теракте арестованы восемь человек — четыре предполагаемых исполнителя, а также люди, которые, по версии следствия, предоставили им квартиру для проживания и автомобиль. Среди них — граждане Таджикистана, гражданин РФ и гражданин Кыргызстана.

Перед арестом предполагаемых исполнителей в интернете распространили фотографии и видео того, как некоторых из них пытали во время задержания и, как предполагается, во время допроса. На суд по избранию меры пресечения фигурантов дела привели избитыми. У одного из них было забинтовано ухо, часть которого ему отрезали при задержании, у другого на шее были видны обрывки пакета, а третьего доставили в суд на каталке.

Кремль отказался комментировать свидетельства пыток арестованных. «Команда против пыток» осудила действия силовых ведомств. Член президентского Совета по правам человека Ева Меркачева сообщила, что адвокаты по назначению, защищающие обвиняемых в совершении теракта, получают угрозы.

Кроме того, поступали сообщения о том, что граждане Таджикистана, живущие в России начали получать угрозы, а также столкнулись с усилившейся ксенофобией и агрессией.