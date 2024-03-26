Басманный суд арестовал восьмого фигуранта дела о теракте в «Крокусе». Он сдавал квартиру одному из предполагаемых террористов

Обновлено. Судья Елена Ленская санкционировала арест Алишера Касимова сроком до 22 мая.

В Басманном суде Москвы началось заседание по мере пресечения восьмому фигуранту уголовного дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл».

Как пишет «Медиазона», следствие просит арестовать Алишера Касимова по подозрению в том, что он сдал квартиру одному из предполагаемых исполнителей теракта.

В суде Касимов заявил, что просто выложил объявление о сдаче квартиры на «Авито» и не знал, что его квартиранты связаны с терроризмом.

Согласно анкетным данным, Касимов — уроженец Кыргызстана, имеющий гражданство РФ и зарегистрированный в деревне Путилково Красногорского района Московской области. Ему 32 года, он женат, у него трое детей, содержит кафе в качестве индивидуального предпринимателя, ранее не судим.

Вечером 24 марта Басманный суд арестовал четырех фигурантов дела, непосредственно подозреваемых в исполнении теракта в «Крокус Сити Холле» — Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализоду, Мухаммадсобира Файзова и Шамсиддина Фаридуни. Двое из них — Саидакрами Рачабализода и Далерджон Мирзоев — полностью признали вину, заявили в суде.

25 марта Басманный суд Москвы отправил под арест еще троих фигурантов уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» — братьев Диловара и Аминчона Исломовых, а также их отца Исроила. Им вменяется совершение теракта, повлекшего смерть человека, в составе организованной группы (пункт «б» часть 3 статьи 205 УК РФ). По версии следствия, Диловар и Аминчон состояли в организованной преступной группе, куда их вовлек Шамсиддин Фаридуни — один из предполагаемых террористов. Кроме того, следствие считает, что Исломовы предоставили террористам квартиру для проживания, автомобиль и перевозили их деньги.

Директор ФСБ Александр Бортников заявлял, что после теракта в «Крокусе» были задержаны 11 человек, в том числе четверо непосредственных исполнителей преступления. Согласно последним официальным данным, в результате теракта погибли 139 человек, еще 182 получили ранения.

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