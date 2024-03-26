«Грозят „отрезать уши“». Член СПЧ Ева Меркачева заявила, что адвокатам обвиняемых в теракте в «Крокусе» угрожают

Журналистка и член президентского Совета по правам человека Ева Меркачева заявила, что адвокаты по назначению, защищающие обвиняемых в совершении теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», получают угрозы. Об этом она написала в статье в «Московском комсомольце».

«От них требуют отказаться от участия в процессе. В противном случае грозят „отрезать уши“ и расправиться другими жуткими способами с ними и их семьями», — утверждает Меркачева. Она не привела другие подробности.

Адвокат Генри Резник, комментируя эту информацию, сказал, что «чудовищное преступление электризовало людей, но это тест на правовую культуру». «Право — универсально. Защита предоставляется подозреваемым в любых преступлениях. И презумпция невиновности, и стандарты защиты распространяются на всех без исключения», — сказал Резник.

Басманный суд Москвы, арестовавший обвиняемых в теракте в «Крокусе», сообщил, что их интересы представляли адвокаты, предоставленные государством. Агентство ТАСС утверждало, что «ни один защитник не вызвался добровольно защищать фигурантов дела».

Четверых обвиняемых в теракте в «Крокус Сити Холле» арестовали в ночь на 25 марта, меньше, чем через два часа после задержания. На фотографиях из суда видно, что задержанные Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Мухаммадсобир Файзов и Шамсиддин Фаридуни сильно избиты. У Рачабализоды забинтовано ухо, часть которого ему отрезали при задержании, у Мирзоева на шее видны обрывки пакета, а Файзова доставили в суд на каталке. На допросах к ним применяли пытки. Кремль отказался комментировать свидетельства пыток арестованных. «Команда против пыток» осудила действия силовых ведомств.

Читайте также

Власти публично одобрили пытки обвиняемых по делу о теракте в «Крокусе» Это катастрофа: теперь пыток в РФ станет еще больше. Объясняем очевидное: почему людей — даже террористов — нельзя пытать никогда?

Читайте также

Власти публично одобрили пытки обвиняемых по делу о теракте в «Крокусе» Это катастрофа: теперь пыток в РФ станет еще больше. Объясняем очевидное: почему людей — даже террористов — нельзя пытать никогда?