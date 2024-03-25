Обвиняемых в теракте в «Крокусе» представляли в суде адвокаты по назначению

Интересы четверых арестованных по делу о в концертном зале «Крокус Сити Холл» представляли адвокаты, предоставленные государством, рассказали ТАСС в пресс-службе Басманного суда Москвы.

В заметке агентства утверждается, что «ни один защитник не вызвался добровольно защищать фигурантов дела».

Комментарий отдела «Разбор»

Согласно 51-й статье Уголовно-процессуального кодекса, в любом уголовном судопроизводстве обязательно участие защитника, если подозреваемый не отказался от него. Впрочем, в некоторых случаях человек и вовсе не может отказаться от адвоката — например, если ему еще не исполнилось 18 лет или он не владеет русским языком. Если подозреваемый или его законные представители не нашли защитника сами, его должен назначить дознаватель, следователь или суд.

Как отмечают правозащитники, качество услуг адвокатов по назначению, которых предоставляет государство, как правило, очень низкое (хоть и бывают исключения). Адвокаты, сотрудничающие с государством, часто закрывают глаза на нарушения прав доверителя, идут на сделки со следствием, игнорируют нарушения в судах. Вот что о работе подобных специалистов в 2020 году писала старший юрист «ОВД-Инфо» Надежда Кузина:

Думаю, причина в неправильном понимании требований к адвокатской деятельности и ее принципов. Наверное, так делать проще. Когда у тебя десять допросов за день, ты подписываешь и получаешь за них деньги, а реально участвуешь, может быть, в одном, — это прекрасно. Ты получаешь денежку от судебного департамента и ничего не делаешь. А кто-то просто дружит со следователями, он с ними раньше работал, ну и чего бы не помочь своим коллегам. Наверное, каждый из карманных адвокатов решает за себя, почему он так делает.

В таком громком процессе, как суд над террористами, убившими десятки невинных людей, не приходится надеяться, что адвокат по назначению, зависящий от государства, попытается отстаивать права обвиняемых и справиться с давлением чиновников. Особенно учитывая, что официальные лица самого высокого уровня призывают «убить» и «уничтожить» обвиняемых.

В ночь на 25 марта Басманный суд арестовал четверых фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле». Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Мухаммадсобир Файзов и Шамсиддин Фаридуни были арестованы на два месяца, до 22 мая, с возможностью продления меры пресечения. Их обвинили в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт «б» части 3 статьи 205 УК). Заседание проходило в закрытом режиме по просьбе следствия.

На фотографиях и видео из суда видно, что обвиняемые сильно избиты: у Мирзоева на шее были видны обрывки пакета, у Рачабализоды забинтовано ухо, часть которого силовики отрезали ему при задержании, Файзова доставили в суд на каталке. Сообщалось, что на допросах к подозреваемым применяли пытки. Рачабализода и Мирзоев полностью признали вину, сообщили в суде.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать свидетельства пыток арестованных. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал «молодцами» всех, кто участвовал в задержании обвиняемых в теракте. Он также призвал убить не только фигурантов дела, но и «всех причастных». «Всех. Кто платил, кто сочувствовал, кто помогал. Убить их всех», — написал Медведев в своем телеграм-канале.

Правозащитное объединение «Команда против пыток» осудила пытки арестованных по делу теракте в «Крокусе». «Пытки повышают уровень жестокости в обществе, а само общество в своем развитии спускается на ступень ниже. Если государство допускает пытки по отношению к подозреваемым в терроризме, то оно может проявить незаконное насилие и к остальным гражданам», — отметили правозащитники.