«Ответом на варварство не должно стать варварство». «Команда против пыток» осудила пытки подозреваемых в теракте в «Крокусе»

Правозащитное объединение «Команда против пыток» опубликовало заявление, в котором осудило насилие силовиков по отношению к подозреваемым в теракте в «Крокус Сити Холле».

Правозащитники отмечают, что задержанных доставили в зал суда, где им выбирали меру пресечения, «с отрезанным ухом, пакетом на шее и без сознания».

Ответом на варварство не должно стать варварство. Мы всегда говорили и будем говорить, что ценность показаний, добытых силовиками под пытками, критически низка. Чаще всего человек говорит вместо правды то, что может эти пытки прекратить или хотя бы остановить. Пострадавшие от пыток зачастую дают ложную информацию, чтобы хотя бы на время остановить насилие.

Выбитые признания могут увести следствие по ложному пути и лишить власти объективной картины произошедшего. А если не знать всех обстоятельств преступления, то в будущем можно не суметь предотвратить подобный ужас.

Пытки повышают уровень жестокости в обществе, а само общество в своем развитии спускается на ступень ниже. Если государство допускает пытки по отношению к подозреваемым в терроризме, то оно может проявить незаконное насилие и к остальным гражданам.

В своей работе мы ежедневно сталкиваемся с жалобами на пытки. Только в нашей практике это часто происходит за закрытыми дверями. В этот раз все мы стали свидетелями не только чудовищного теракта, но и публичной пытки — это способ парализовать людей страхом и сделать все общество косвенными жертвами насилия.

Правозащитники также выразили соболезнования семьям погибших и пострадавшим в теракте и заявили, что «все виновные должны понести суровое наказание за это преступление».

Накануне Басманный районный суд Москвы арестовал на два месяца четверых подозреваемых в теракте. На фото и видео из зала суда видно, что они избиты. У одного из них на шее обрывки пакета, у другого забинтовано ухо, часть которого силовики отрезали ему при задержании. Еще одного подозреваемого привезли в суд на медицинской каталке и с катетером. В телеграм-каналах появлялась информация, что при задержании ему выдавили глаз. На заседании он сидел с закрытыми глазами и не реагировал на происходящее.

На второй день после теракта в Z-каналах появилось фото одного из задержанных, на котором он лежит на полу со спущенными штанами, в район его поясницы тянутся провода от стоящего рядом прибора, который силовики используют для пыток разрядами электричества. До этого в телеграм-каналах появлялось видео, как одному из подозреваемых при задержании силовики отрезают кусок уха и заставляют его съесть.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос журналиста CNN о следах пыток задержанных сказал, что «оставит этот вопрос без ответа».

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Арестованы четверо подозреваемых в теракте в «Крокусе». Двое из них признали вину после пыток Что известно на третий день после нападения на концертный зал. Главное

главное о теракте на третий день

Арестованы четверо подозреваемых в теракте в «Крокусе». Двое из них признали вину после пыток Что известно на третий день после нападения на концертный зал. Главное