Бастрыкин: в результате теракта в «Крокусе» погибли 139 человек

В результате теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» погибли 139 человек. Об этом, пишет «Интерфакс», сообщил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин совещании по мерам, принимаемым после теракта.

«В результате нападения погибло 139 человек, из них сегодня опознано 75. Среди погибших трое детей. Из общего числа погибло на месте теракта 137, двое скончались в лечебных учреждениях», — заявил Бастрыкин.

На данный момент установлено, что 40 человек погибли от огнестрельных ранений, еще 45 — из-за пожара, который устроили нападавшие, рассказал председатель СК. По его словам, ранения и травмы различной степени тяжести в результате теракта получили 182 человека.

Бастрыкин заявил, что следствие восстановило хронологию теракта.Так, по данным следователей, террористы открыли стрельбу по людям у здания «Крокуса» в 19:58 22 марта, затем зашли в здание, продолжая стрелять, с помощью бензина подожгли концертный зал и в 20:11 скрылись. После теракта нападавшие также сбили на парковке у «Крокуса» семью с двумя детьми.

По словам главы СК, все четверо исполнителей теракта признали вину, а также дали подробные показания о заказчиках и тех, кто оказывал содействие при его подготовке. СК проверяет соответствие требованиям безопасности системы пожаротушения в «Крокус Сити Холле».

В свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что за весь период после теракта в больницы были доставлены 145 человек. 52 пострадавших уже выписаны из больниц, еще 93 человека, в том числе пятеро детей, остаются на стационарном лечении. Состояние девяти пострадавших, в том числе одного ребенка, оценивается как тяжелое.