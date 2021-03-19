Эрдоган осудил Байдена за то, что тот назвал Путина «убийцей»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал президента США Джо Байдена за то, что он назвал президента России Владимира Путина «убийцей». Об этом сообщает турецкое издание Haber 7.

Эрдоган назвал заявление Байдена недопустимым для главы государства. «Путин сделал то, что было необходимо, дав очень-очень разумный и очень элегантный ответ», — добавил турецкий лидер.

17 марта в интервью телеканалу ABC на вопрос, считает ли он Владимира Путина убийцей, Джо Байден сказал: «Ага, да». 18 марта Путин ответил Байдену детской поговоркой «Кто как обзывается, тот так и называется» и пожелал здоровья.

Позже Путин предложил провести дискуссию с Байденом в режиме онлайн. По словам Путина, это можно сделать в ближайшие дни. Байден не стал отвечать на вопрос, согласен ли он участвовать в дискуссии, а в Белом доме заявили, что президенты России и США уже общались.

Слова Байдена публично осудили многие российские чиновники. МИД России заявил, что вызовет посла из США в Москву для консультаций. США ответили, что своего посла в Москве вызывать не будут.

В Евросоюзе, комментируя слова Байдена, отметили, что Путин как президент несет ответственность за политику российских властей и их действия — в том числе за отсутствие расследований убийств и покушений на его собственных политических оппонентов.