Еще одна война США и Израиль против Ирана. Второй день. Онлайн «Медузы»

новости

США и Израиль против Ирана. Второй день. Онлайн «Медузы»

Подробную хронику начала войны читайте здесь. А в этом материале мы коротко рассказали, что произошло в первый день конфликта.

Что происходит:

— Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб в результате атаки Израиля и США 28 февраля. Ираном руководит временный Совет.

— Иран ответил ударами по Израилю и странам Персидского залива.

— При ударе по школе для девочек в Минабе, по данным властей Ирана, погибли около 150 человек.

— На Ближнем Востоке закрыли небо из-за войны. В аэропортах застряли десятки тысяч туристов.

Мы работаем для вас. Пожалуйста, поддержите «Медузу».