Еще одна война США и Израиль против Ирана. Второй день. Онлайн «Медузы»
Подробную хронику начала войны читайте здесь. А в этом материале мы коротко рассказали, что произошло в первый день конфликта.
Что происходит:
— Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб в результате атаки Израиля и США 28 февраля. Ираном руководит временный Совет.
— Иран ответил ударами по Израилю и странам Персидского залива.
— При ударе по школе для девочек в Минабе, по данным властей Ирана, погибли около 150 человек.
— На Ближнем Востоке закрыли небо из-за войны. В аэропортах застряли десятки тысяч туристов.
Последствия взрыва в Тегеране
Как ранее сообщалось взрыв произошел в районе, где расположены штаб-квартира иранской полиции и иранское государственное телевидение.
Глава разведывательной организации полиции Ирана Голям Реза Резаян погиб при ударах США и Израиля, сообщает Tasnim.
На Ближнем Востоке закрыли небо из-за войны. В аэропортах застряли десятки тысяч туристов
Свое воздушное пространство закрыли Израиль, Катар, Сирия, Иран, Ирак, Кувейт, Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты.
Ключевые аэропорты на Ближнем Востоке — в Дубае, Абу-Даби и Дохе — оказались закрыты. Авиакомпании, включая Emirates, Qatar Airways и Etihad, отменили более 1800 рейсов.
По данным Ассоциации туроператоров России, из-за закрытия неба на Ближнем Востоке в третьих странах застряли до восьми тысяч российских туристов.
Нефтяной танкер попал под обстрел у берегов Омана. По данным центра морской безопасности Омана, речь идет о танкере «Скайлайт» (Skylight), который шел под флагом Палау. Четыре человека ранены.
В Тегеране взрыв
Эпицентр взрыва, по данным AFP, находился в районе, где расположены штаб-квартира иранской полиции и иранское государственное телевидение.
Одновременно с сообщениями о взрыве ЦАХАЛ отчитался, что израильская авиация наносит удары «по целям, принадлежащим иранскому террористическому режиму, в самом центре Тегерана».
Военные Израиля заявили, что за минувшие сутки нанесли многочисленные удары, «чтобы установить превосходство в воздухе и открыть путь к Тегерану».
Как США и Израиль вычислили местонахождение Хаменеи и готовились к ударам
- ЦРУ несколько месяцев следило за верховным лидером Ирана Али Хаменеи, рассказали источники The New York Times. Ведомство выяснило, что утром 28 февраля он встретится в своей резиденции с высокопоставленными иранскими чиновниками. Изначально США и Израиль собирались нанести удар ночью, но скорректировали время атаки на основе разведданных.
- США и Израиль договорились о примерном времени удара по Ирану за неделю до переговоров Вашингтона и Тегерана по ядерной сделке в Женеве, пишет Axios.
- Израильские истребители сбросили 30 бомб на резиденцию верховного лидера Ирана Хаменеи, утверждает The Wall Street Journal.
Как еще иранцы реагируют на смерть Хаменеи
Телеграм-канал Varlamov News опубликовал видео очевидцев из Рима, где, как утверждается, 28 февраля иранцы праздновали гибель верховного лидера Ирана.
Пакистанская служба спасения Edhi заявила, что во время протеста у консульства США в Карачи шесть человек погибли и несколько получили ранения. Ранее иранские СМИ сообщали о 10 погибших. Всего в здание дипломатического представительства ворвались около 500 человек.
В Иране уже больше суток полностью отключен интернет, сообщает мониторинговая организация NetBlocks. Сейчас доступ к сети составляет 1% от обычного уровня.
Власти Ирана заявили, что при ударе по школе для девочек в Минабе погибли около 150 человек
По последним данным, которые привела иранская прокуратура, в результате израильского удара по школе для девочек в городе Минаб на юге Ирана погибли 148 человек и 95 получили ранения.
Как заявил прокурор округа Минаб, большинство из погибших — учащиеся школы. Также погибли сотрудники школы и родители. По данным властей, Израиль атаковал школу утром 28 февраля.
В Минабе в числе прочих располагается одна из баз Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) — элитного военно-политического формирования Ирана.
AFP сообщает также, что протестующие в Ираке пытаются штурмовать укрепленную «зеленую зону» Багдада, где расположено посольство США. По словам источника агентства, пока силам безопасности удалось сорвать попытки участников акции прорваться в посольство.
Протестующие, часть из которых, как утверждается, пришли с флагами проиранских группировок, забрасывали камнями силы безопасности. Те в ответ применили слезоточивый газ.
Протестующие штурмовали консульство США в Карачи
Сотни людей разбили окна и ворвались в консульство США в пакистанском городе Карачи, сообщает AFP со ссылкой на данные местных властей. Агентство утверждает, что это реакция на удары США по Ирану и убийство верховного лидера исламской республики Али Хаменеи.
Полиция и военизированные формирования применили дубинки и слезоточивый газ для разгона толпы. В столкновениях между протестующими и силами безопасности, пишет AFP, погиб один протестующий, еще несколько человек получили ранения. По данным иранских СМИ, погибли 10 протестующих.
В Дубае, судя по опубликованным фото и видео, под удар также попали отель Бурдж-эль-Араб (здание в виде паруса), международный аэропорт и порт Джабаль-Али. На этих фотографиях виден столб дыма над портом 1 марта.
Обломки сбитых беспилотников также упали на жилые дома. Два человека получили ранения, сообщили местные власти.
Иран утром 1 марта возобновил атаки на американские и израильские базы. Министерство внутренних дел Бахрейна, где базируется флот ВМС США, сообщило о срабатывании сирен воздушной тревоги.
Сирены также работают северной части Израиля. В районе Иерусалима слышны громкие взрывы, сообщает Times of Israel. Сообщений о пострадавших нет, рассказали в национальной медицинской службе Маген Давид Адом.
Ранее иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о начале «самой мощной» атаки на Израиль и базы США в регионе. Лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп советовал Ирану воздержаться от ответных атак.
Иран подтвердил гибель начальника Генерального штаба Вооруженных сил страны генерал-лейтенанта Абдула Рахима Мусави, сообщило иранское телевидение.
Также официально подтверждена гибель министра обороны Ирана Амира Насирзаде.
Главное за ночь:
- Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб в своей резиденции вместе с членами своей семьи во время ударов США и Израиля, нанесенных утром 28 февраля. Это официально подтвердили власти страны.
- Президент США Дональд Трамп объявил о смерти Хаменеи за несколько часов до официального признания иранских властей. По его словам, иранский народ получил «величайший шанс вернуть свою страну».
- Теперь Ираном будут временно руководить президент, глава судебной власти и один из членов совета стражей конституции. В стране объявлен 40-дневный траур.
- Иран наносит ответные удары по израильским и американским базам на Ближнем Востоке. Сообщается о взрывах в Дубае в ОАЭ и в столице Катара Дохе, а также в Тель-Авиве, крупнейшем городе Израиля.
- Трамп посоветовал Ирану воздержаться от ответных атак. Он пригрозил Ирану ударом «невиданной ранее силы».
- Толпы иранцев вышли на улицы Тегерана и других городов. Одни, сообщает The New York Times, праздновали гибель Хаменеи. Другие — оплакивали его.
Здравствуйте! «Медуза» продолжает в прямом эфире следить за тем, что происходит в Иране и других странах Ближнего Востока после ударов США и Израиля.
