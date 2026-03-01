Погиб бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад

Шестой президент Ирана Махмуд Ахмадинежад погиб при атаке США и Израиля в Тегеране, сообщило агентство ILNA 1 марта.

Fatemeh Bahrami / Anadolu / Getty Images

По данным агентства, он погиб в своей резиденции в результате атаки на район Нармак в Тегеране. Считается, что резиденция Ахмадинежада стала одной из целей удара США и Израиля.

Махмуд Ахмадинежад занимал пост президента Ирана с 2005 по 2013 год. До этого он работал губернатором провинции Ардебиль (1993-1997) и главой Тегерана (2003-2005).

После отставки с поста президента Ахмадинежад входил в Совет по определению целесообразности — совещательный орган при высшем руководителе Ирана.

В результате ударов США и Израиля погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

