Али Хаменеи убит, признали власти Ирана

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб в своей резиденции во время ударов США и Израиля, нанесенных утром 28 февраля, сообщило агентство Fars, управляемое Корпусом стражей исламской революции.

Агентство сообщило, что при ударе погибли дочь, зять, внук и одна из невесток Али Хаменеи.

Резиденция Хаменеи в Тегеране уничтожена в результате ударов США и Израиля, следует из опубликованных спутниковых снимков.

Как сообщает IRNA, после гибели верховного лидера временно руководить Ираном будут президент, глава судебной власти и один из членов совета стражей конституции.

Ранее о том, что Али Хаменеи мертв, объявил президент США Дональд Трамп. Израиль заявил, что верховный лидер Ирана убит в результате израильского удара. Первоначально власти Ирана не признавали, что Хаменеи погиб.

В Иране объявили 40-дневный траур.

