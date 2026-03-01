Трамп объявил, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи мертв

Президент США Дональд Трамп заявил, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи мертв. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

«Хаменеи, один из самых злых людей в истории, мертв», — говорится в посте Трампа.

По его мнению, иранский народ получил «величайший шанс вернуть свою страну».

«Мы слышим, что многие из их Корпуса стражей исламской революции, армии и других сил безопасности и полиции больше не хотят воевать и ищут у нас иммунитета. Как я сказал вчера вечером: „Сейчас они могут получить иммунитет, а потом их ждет только смерть!“ Надеюсь, Корпус стражей исламской революции и полиция мирно объединятся с иранскими патриотами и будут работать вместе как единое целое, чтобы вернуть стране то величие, которого она заслуживает», — заявил Трамп.

Трамп добавил, что массированные точечные удары по Ирану будут продолжаться в течение недели или «столько, сколько потребуется для достижения нашей цели — мира на Ближнем Востоке и, в конечном итоге, во всем мире».

Иранские власти пока не комментировали заявление президента США.

О гибели Хаменеи в результате удара Израиля по Тегерану ранее сообщали Reuters и Times of Israel со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника. Иран называл эти сообщения «методами психологической войны».

